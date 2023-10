La Garde-Adhémar fête Noël Place Perriod La Garde-Adhémar, 15 décembre 2023, La Garde-Adhémar.

La Garde-Adhémar,Drôme

Pour l’ouverture des festivités de Noël, marché des artisans et fanfare..

2023-12-15 17:00:00 fin : 2023-12-15 21:00:00. .

Place Perriod

La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



For the opening of the Christmas festivities, craft market and brass band.

Para inaugurar las fiestas navideñas, habrá un mercado de artesanía y una banda de música.

Zur Eröffnung der Weihnachtsfeierlichkeiten, Kunsthandwerkermarkt und Blaskapelle.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence