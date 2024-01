CRIC-CRAC CONCERT Place Paul Vigné d’Octon Octon, mercredi 27 mars 2024.

Octon Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 11:00:00

fin : 2024-03-27

Avec sa guitare et son sampler, Flavia livre un joyeux spectacle interactif, où dynamisme et humour son au rendez-vous. Sur des chansons tirées au sort par les enfants, elle raconte, bruite et chante.

Le public retrouve des contes et mélodies du répertoire, revisités et malicieusement chamboulés.

Pour les enfants de 6 à 12 ans.

Sur inscription- Gratuit.

Au regard du succès de Zig Zag Zoug Concert, Flavia Perez crée sur le même concept Cric Crac Concert, des contes musicaux tirés du sac pour les enfants de moins de 4 ans et leurs parents.

Place Paul Vigné d’Octon

Octon 34800 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2024-01-02 par OT DU CLERMONTAIS