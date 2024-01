PHILOSOPHONS ! Place Paul Vigné d’Octon Octon, jeudi 18 janvier 2024.

Octon

Début : 2024-01-18 17:50:00

Spécial Nuit de la lecture : un corps, c’est quoi ?

Les ateliers intergénérationnels sont une fabuleuse opportunité pour les enfants de porter un nouveau regard sur les adultes, et vice versa. Chacun se surprend à découvrir que l’autre quelque soit sont âge, son expérience et ses repères, se questionne sur les mêmes thèmes philosophiques : la philosophie, la mort, l’amitié, le bien et le mal, la justice, l’amour, le vivre-ensemble …

À partir de 6 ans.

Sur inscription – Gratuit

Place Paul Vigné d’Octon

Place Paul Vigné d'Octon
Octon 34800



