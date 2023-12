LA SOUPE AUX LETTRES Place Paul Vigné d’Octon Octon, 19 mars 2024, Octon.

Octon Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 17:30:00

fin : 2024-03-19 19:30:00

Atelier d’écriture de 10 à 100 ans !On y écrit pour s’amuser, pour rêver, pour le plaisir de partager… On a le droit de détourner les consignes et de faire des fautes d’orthographe !

Tout public à partir de 10 ans.

Sur inscription – Gratuit..

Atelier d’écriture de 10 à 100 ans !On y écrit pour s’amuser, pour rêver, pour le plaisir de partager… On a le droit de détourner les consignes et de faire des fautes d’orthographe !

Tout public à partir de 10 ans.

Sur inscription – Gratuit.

Atelier d’écriture de 10 à 100 ans !On y écrit pour s’amuser, pour rêver, pour le plaisir de partager… On a le droit de détourner les consignes et de faire des fautes d’orthographe !

Tout public à partir de 10 ans.

Sur inscription – Gratuit.

.

Place Paul Vigné d’Octon

Octon 34800 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-27 par OT DU CLERMONTAIS