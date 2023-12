ÉCHO-GRAPHIES Place Paul Vigné d’Octon Octon Catégories d’Évènement: Hérault

Début : 2024-01-04 18:00:00

fin : 2024-01-04 Vernissage. Qu’est-ce qui relie deux images interprétées par des médiums différents ? Deux mondes semblent donner à voir ce que le regard capte d’une étrange réalité… Entre un monde extérieur et celui de la vie intérieure se créent des échanges. De Marie-Claire Avesque et Jean-Louis Lefebvre. Tout public – Gratuit..

Place Paul Vigné d’Octon

Octon 34800 Hérault Occitanie

