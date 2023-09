DÉCOUVERTE DE LA VANNERIE Place Paul Vigné d’Octon Octon, 8 décembre 2023, Octon.

Octon,Hérault

Avec Claire Lemonnier.

Une exposition pour s’initier à cet art de tresser des fibres végétales pour

réaliser des objets.

Vernissage le 8 décembre à 16h. Exposition aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.

Tout public – Gratuit..

2023-12-08 fin : 2023-12-21 . .

Place Paul Vigné d’Octon

Octon 34800 Hérault Occitanie



With Claire Lemonnier.

An exhibition to introduce you to the art of weaving plant fibers into

objects.

Opening December 8 at 4pm. Exhibition during library opening hours.

Open to all – Free admission.

Con Claire Lemonnier.

Una exposición para iniciarse en el arte de tejer fibras vegetales para hacer

objetos.

Inauguración el 8 de diciembre a las 16.00 h. Exposición abierta durante el horario de apertura de la biblioteca.

Abierta a todos – Entrada gratuita.

Mit Claire Lemonnier.

Eine Ausstellung zur Einführung in die Kunst des Flechtens von Pflanzenfasern zur Herstellung von Lemuren

gegenstände herzustellen.

Vernissage am 8. Dezember um 16 Uhr. Ausstellung während der Öffnungszeiten der Bibliothek.

Für alle Altersgruppen – Kostenlos.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT DU CLERMONTAIS