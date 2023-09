4 DIMENSIONS POÉTIQUES Place Paul Vigné d’Octon Octon Catégories d’Évènement: Hérault

Octon 4 DIMENSIONS POÉTIQUES Place Paul Vigné d’Octon Octon, 2 novembre 2023, Octon. Octon,Hérault Gravure, infographie, vidéo, poésie de Rosa Maria Guimaraes..

2023-11-02 fin : 2023-11-23 . .

Place Paul Vigné d’Octon

Octon 34800 Hérault Occitanie



Engraving, computer graphics, video, poetry by Rosa Maria Guimaraes. Grabado, infografía, vídeo y poesía de Rosa Maria Guimaraes. Radierung, Computergrafik, Video, Poesie von Rosa Maria Guimaraes. Mise à jour le 2023-09-20 par OT DU CLERMONTAIS Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Octon Autres Lieu Place Paul Vigné d'Octon Adresse Place Paul Vigné d'Octon Ville Octon Departement Hérault Lieu Ville Place Paul Vigné d'Octon Octon latitude longitude 43.65466;3.303

Place Paul Vigné d'Octon Octon Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/octon/