ATELIER GÉNÉALOGIE Place Paul Vigné d’Octon Octon, 3 octobre 2023, Octon.

Octon,Hérault

Claude Beaumes vous guide dans vos recherches, retrouvez vos racines et découvrez votre histoire familiale ! L’après-midi, horaire évolutif..

2023-10-03 05:00:00 fin : 2023-10-03 23:00:00. .

Place Paul Vigné d’Octon

Octon 34800 Hérault Occitanie



Claude Beaumes will guide you in your research, help you find your roots and discover your family history! Afternoon schedule subject to change.

Claude Beaumes le guiará en sus investigaciones, le ayudará a encontrar sus raíces y a descubrir su historia familiar Las tardes son flexibles.

Claude Beaumes führt Sie bei Ihren Nachforschungen, finden Sie Ihre Wurzeln und entdecken Sie Ihre Familiengeschichte! Nachmittags, wechselnder Zeitplan.

