LA SOUPE AUX LETTRES Place Paul Vigné d’Octon Octon, 3 octobre 2023, Octon.

Octon,Hérault

Atelier d’écriture de 10 à 100 ans ! On y écrit pour s’amuser, pour rêver, pour le plaisir de partager… On a le droit de détourner les consignes et de faire des fautes d’orthographe !

À partir de 10 ans..

2023-10-03 17:30:00 fin : 2023-10-03 19:30:00. .

Place Paul Vigné d’Octon

Octon 34800 Hérault Occitanie



Writing workshop for ages 10 to 100! We write to have fun, to dream, for the pleasure of sharing? You’re allowed to bend the rules and make spelling mistakes!

Ages 10 and up.

Taller de escritura para niños de 10 a 100 años Escribimos para divertirnos, para soñar, por el placer de compartir.. Puedes saltarte las normas y cometer faltas de ortografía

A partir de 10 años.

Schreibwerkstatt von 10 bis 100 Jahren! Man schreibt, um sich zu amüsieren, um zu träumen, aus Freude am Teilen? Man darf die Anweisungen abwandeln und Rechtschreibfehler machen!

Ab 10 Jahren.

