Octon 14 JUILLET Place Paul Vigné d’Octon Octon, 14 juillet 2023, Octon. Octon,Hérault Festivités :

6H00-14h00 : brocante

19H00 : apéritif citoyen

21h00-01h00 : concerts et feux d’artifice.

Place Paul Vigné d’Octon

Octon 34800 Hérault Occitanie



Festivities:

6H00-14h00: flea market

7:00 pm: civic aperitif

9:00-01:00 pm: concerts and fireworks Fiestas :

6H00-14h00: mercadillo

19h00: aperitivo cívico

21h00-01h00: conciertos y fuegos artificiales Festlichkeiten :

6H00-14h00: Flohmarkt

19.00 Uhr: Aperitif für die Bürger

