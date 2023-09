Sortie Bords de Vienne Place Paul Parbelle Limoges, 5 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

À 9h.

Balade habituelle à la découverte des oiseaux sur les bords de Vienne.

Rendez-vous sur le parking du Pont Saint-Martial, rive gauche de Limoges.

Sur réservation par téléphone.

Animateur : Patrick LABIDOIRE.

2023-11-05

Place Paul Parbelle

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



9 a.m.

The usual birdwatching walk along the banks of the Vienne.

Meet at the Pont Saint-Martial parking lot, Limoges left bank.

Telephone booking required.

Leader: Patrick LABIDOIRE

9 de la mañana.

Paseo habitual para descubrir las aves de las orillas del Vienne.

Cita en el aparcamiento de Pont Saint-Martial, en la orilla izquierda del río, en Limoges.

Reserva telefónica obligatoria.

Guía: Patrick LABIDOIRE

9:00 Uhr.

Üblicher Spaziergang zur Entdeckung der Vögel an den Ufern der Vienne.

Treffpunkt: Parkplatz der Brücke Pont Saint-Martial, linkes Ufer von Limoges.

Nach telefonischer Anmeldung.

Moderator: Patrick LABIDOIRE

