Marché de Noël à Allouville-Bellefosse Place Paul Levieux Allouville-Bellefosse, 2 décembre 2023, Allouville-Bellefosse.

Allouville-Bellefosse,Seine-Maritime

Le Foyer Rural d’Allouville-Bellefosse organise un marché de Noël, avec différentes animations et l’exposition « Les crèches du monde »..

2023-12-02 14:00:00 fin : 2023-12-02 18:30:00. .

Place Paul Levieux

Allouville-Bellefosse 76190 Seine-Maritime Normandie



The Foyer Rural d?Allouville-Bellefosse organizes a Christmas market, with various activities and the exhibition « Nativity scenes from around the world ».

El Foyer Rural d’Allouville-Bellefosse organiza un mercado navideño, con diversos actos y una exposición titulada « Belenes del mundo ».

Das Foyer Rural von Allouville-Bellefosse organisiert einen Weihnachtsmarkt mit verschiedenen Animationen und der Ausstellung « Krippen aus aller Welt ».

Mise à jour le 2023-10-31 par Normandie Tourisme / Attitude Manche