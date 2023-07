Les Rues en Musique – Calumette place Paul Doumer Arles, 29 juillet 2023, Arles.

Les Rues en Musique – Calumette Samedi 29 juillet, 18h30 place Paul Doumer Entrée Gratuit

Calumette – Jazz

Tantôt voix de velours, tantôt timbre corsé aux influences nord-américaines, le style personnel et original de Hale se mêle aux couleurs jazz et swing français de la guitare d’Antoine. Après des études dans le prestigieux Berklee College of Music à Boston, ce dernier compose pour de nombreux films et séries (Breaking Bad, Brothers and Sisters…) et se produit aux côtés d’artistes tels que Pras des Fugees, George Clinton ou Brenna Whitaker. Hale, bercée de blues, country et gospel, développe un talent indiscutable où l’on perçoit l’empreinte de Mahalia Jackson, Bessie Smith ou Billie Holliday. Tous deux ont créé une signature sonore unique que l’on retrouve dans leurs reprises de standards américains et français comme dans leurs propres compositions. En tournée en France cet été, ils seront accompagnés par deux musiciens d’exception à la basse et aux percussions pour cette escale arlésienne. Un cocktail musical riche et original.

Hale May (chant), Antoine Salem (guitariste et compositeur), Julien Kamoun (percussions), Sylvain Dubrez (contrebasse).

place Paul Doumer arles13200 Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-29T18:30:00+02:00 – 2023-07-29T20:00:00+02:00

jazz Soul

Britta Green