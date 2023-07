Fëte Nationale à Rousset Place Paul Borde Rousset, 13 juillet 2023, Rousset.

Rousset,Bouches-du-Rhône

Soirée « Les 1001 nuits » par Media son avec différents style de musique pour cette soirée de Fête Nationale..

2023-07-13 18:30:00 fin : 2023-07-13 01:00:00. .

Place Paul Borde

Rousset 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Media son’s « 1001 Nights » evening, with different styles of music for this National Holiday evening.

La velada « 1001 Noches » de Media son presenta una variedad de estilos musicales para esta fiesta de la Fiesta Nacional.

Abend « 1001 Nacht » von Media son mit verschiedenen Musikstilen für diesen Abend des Nationalfeiertags.

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de Tourisme d’Aix en Provence