Mantes-la-Jolie

Remonte le temps : regards croisés ! Des circuits pédestres commentés Place Paul Bert, 20 avril 2023, Mantes-la-Jolie. Remonte le temps : regards croisés ! Des circuits pédestres commentés Jeudi 20 avril, 16h00 Place Paul Bert sur inscription auprès des partenaires locaux recevant du public. 3 circuits pédestres avec visites commentées proposés aux habitants pour connaitre l’histoire et le patrimoine historique à travers le temps grace aux vestiges encore visibles du passé. Des circuits pédestres sur les 3 quartiers de la ville. Place Paul Bert Place Paul Bert Mantes-la-Jolie 21000 Montchapet Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-20T16:00:00+02:00 – 2023-04-20T17:00:00+02:00

2023-04-20T16:00:00+02:00 – 2023-04-20T17:00:00+02:00 © Ville de Mantes-la-Jolie

