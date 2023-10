ANTIGONE, UN QUARTIER D’AMBITIONS Place Paul Bec Montpellier, 10 novembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Initié dès la fin des années 70, Antigone est un quartier qui révolutionna Montpellier en amenant la ville dans la direction de la mer..

Place Paul Bec

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Initiated in the late 1970s, Antigone is a neighborhood that revolutionized Montpellier by taking the city in the direction of the sea.

Lanzado a finales de los años 70, Antigone es un barrio que revolucionó Montpellier llevando la ciudad en dirección al mar.

Antigone wurde bereits Ende der 70er Jahre initiiert und ist ein Viertel, das Montpellier revolutionierte, indem es die Stadt in Richtung Meer brachte.

