105e anniversaire de l’Armistice de 1918 Place Pasteur Sainte-Maxime, 11 novembre 2023, Sainte-Maxime.

Sainte-Maxime,Var

11h – Place Pasteur suivi d’un banquet républicain organisé par l’UNC (sur inscription uniquement 06 35 24 54 77).

2023-11-11 11:00:00 fin : 2023-11-11 . .

Place Pasteur

Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



11 a.m. – Place Pasteur followed by a Republican banquet organized by the UNC (registration only 06 35 24 54 77)

11h00 – Place Pasteur seguido de un banquete republicano organizado por la UNC (inscripción obligatoria 06 35 24 54 77)

11 Uhr – Place Pasteur gefolgt von einem republikanischen Bankett, das von der UNC organisiert wird (nur mit Anmeldung 06 35 24 54 77)

Mise à jour le 2023-10-02 par Office de tourisme de Sainte Maxime