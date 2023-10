Journée du souvenir des défunts Place Pasteur, Carré Militaire du Cimetière de la Croisette Sainte-Maxime, 1 novembre 2023, Sainte-Maxime.

Sainte-Maxime,Var

Journée du souvenir des défunts – Cérémonie :

11h – Place Pasteur

11h20 – Carré Militaire du Cimetière de la Croisette

11h40 – Stèle des Rapatriés.

Sainte-Maxime 83120



Day of Remembrance of the Dead – Ceremony :

11h – Place Pasteur

11h20 – Carré Militaire in Croisette Cemetery

11h40 – Rapatriés stele

Día del Recuerdo – Ceremonia :

11h00 – Plaza Pasteur

11.20 h – Cementerio militar de la Croisette

11.40 h – Estela de los Repatriados

Tag des Gedenkens an die Verstorbenen – Zeremonie :

11:00 Uhr – Place Pasteur

11:20 Uhr – Carré Militaire auf dem Friedhof Cimetière de la Croisette

11:40 Uhr – Stele der Rapatriierten

