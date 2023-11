Retraîte aux flambeaux et aux lampions Place Pascal Duprat Hagetmau, 8 décembre 2023, Hagetmau.

Hagetmau,Landes

Vendredi 8 décembre 18h – Retraite aux flambeaux et aux lampions, allumage des éclairages de Noël. Départ place Pascal Duprat, arrivée à l’église.

Cidre chaud offert.

Place Pascal Duprat

Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine



Friday, December 8, 6pm – Torchlight and lantern procession, Christmas lights switch-on. Departure from Place Pascal Duprat, arrival at the church.

Hot cider offered

Viernes 8 de diciembre 18.00 h – Procesión de antorchas y farolillos, encendido de las luces de Navidad. Salida de la plaza Pascal Duprat y llegada a la iglesia.

Se ofrecerá sidra caliente

Freitag, 8. Dezember 18 Uhr – Fackel- und Lampionumzug, Anzünden der Weihnachtsbeleuchtung. Start am Place Pascal Duprat, Ankunft an der Kirche.

Angebotener heißer Apfelwein

