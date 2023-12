Minute patrimoine : Espace Oscar Niemeyer Place Oscar Niemeyer Le Havre Catégories d’Évènement: Le Havre

Seine-Maritime Minute patrimoine : Espace Oscar Niemeyer Place Oscar Niemeyer Le Havre, 7 février 2024, Le Havre. Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07 12:30:00

fin : 2024-02-07 Mon village, mon quartier – Organisé par Pays d’Art et d’Histoire. Un mercredi par mois à 12h30, nous vous donnons rendez-vous pour décrypter, en 30 minutes chrono, un élément significatif du patrimoine local et vous donner envie de poursuivre l’exploration au gré d’une visite ou d’une conférence proposée quelques jours plus tard. Inaugurés en 1982, les deux volumes de béton blanc d’Oscar Niemeyer, qui abritent une scène nationale et une bibliothèque, forment un contrepoint poétique à l’orthogonalité de la ville reconstruite par Auguste Perret. Rendez-vous place Oscar Niemeyer, au pied de la main fontaine, Le Havre

Gratuit, sans réservation.

Durée : 30 min..

Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

