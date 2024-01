Danse : Awir Leon Place Oscar Niemeyer Le Havre, vendredi 12 janvier 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 21:30:00

fin : 2024-01-12

Dancefloor Is Lava – Volcan X Tetris

Love You, Drink Water

Creusant sa propre niche, quelque part entre Hip Hop alternatif, electronica et soul, Awir Leon est une voix unique dont la puissance prend naissance dans le désir de remise en question permanente. Pour cet artiste, les cases n’existent pas ; rien ne se fige, tout se déplace.

Musicien autodidacte et versatile, Awir Leon est aussi danseur. Il tourne pendant plus de dix ans avec plusieurs compagnies de danse internationales dont Emanuel Gat Dance, avant de se (re)concentrer, comme un besoin vital, sur sa propre musique. Il le fait dans un premier temps avec le groupe UNNO, trio qu’il forme avec Jkid et Tismé pendant plusieurs années, puis commence à sortir différents EPS puis albums remarqués sous le pseudonyme Awir. Sur son troisième album, « Love You, Drink Water », Awir Leon ouvre une fenêtre plus directe et plus personnelle sur sa musique. Dans cet opus, il est question de monstres intérieurs, de recherche de sens, d’échec, et d’espoir. La musique qu’il propose se joue de la porosité des lignes, car elle est à la fois complexe, riche, dépouillée, brute, sans compromis, et sans faux-semblants. Elle veut exprimer de la manière la plus vulnérable qui soit, ce que signifie être en vie aujourd’hui.

Tout public

Durée : 1h30

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Dancefloor Is Lava – Volcan X Tetris

Love You, Drink Water

Creusant sa propre niche, quelque part entre Hip Hop alternatif, electronica et soul, Awir Leon est une voix unique dont la puissance prend naissance dans le désir de remise en question permanente. Pour cet artiste, les cases n’existent pas ; rien ne se fige, tout se déplace.

Musicien autodidacte et versatile, Awir Leon est aussi danseur. Il tourne pendant plus de dix ans avec plusieurs compagnies de danse internationales dont Emanuel Gat Dance, avant de se (re)concentrer, comme un besoin vital, sur sa propre musique. Il le fait dans un premier temps avec le groupe UNNO, trio qu’il forme avec Jkid et Tismé pendant plusieurs années, puis commence à sortir différents EPS puis albums remarqués sous le pseudonyme Awir. Sur son troisième album, « Love You, Drink Water », Awir Leon ouvre une fenêtre plus directe et plus personnelle sur sa musique. Dans cet opus, il est question de monstres intérieurs, de recherche de sens, d’échec, et d’espoir. La musique qu’il propose se joue de la porosité des lignes, car elle est à la fois complexe, riche, dépouillée, brute, sans compromis, et sans faux-semblants. Elle veut exprimer de la manière la plus vulnérable qui soit, ce que signifie être en vie aujourd’hui.

Tout public

Durée : 1h30

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

.

Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie