Organisées par l’association Havre de Cinéma, les rencontres nationales du Havre sur les séries choisissent chaque année d’explorer un thème présent dans les productions audiovisuelles. Après le thème de la musique en 2022, l’édition 2023 abordera le thème de la sexualité, du 30 novembre au 3 décembre.

Il est frappant de constater combien, depuis le début du XXIe siècle, les représentations de la sexualité sont parfois plus inattendues, moins stéréotypées dans les séries qu’au cinéma.

Lors de ces trois journées, vous aurez l’occasion de vous intéresser aux rapports entre éducation et sexualité autour des séries « Sex Education » et « Libres », aux questions posées autour du handicap avec « Lycée Toulouse Lautrec », du No Sex et de l’asexualité, du porno et de la reproduction des modèles qu’il instille, des rapports avec le pouvoir tels que les décrit « La Servante écarlate » ou avec la religion, du traitement de ce thème dans des séries du patrimoine et aussi de ce que la psychanalyse nous en dit à travers la série « En thérapie ». Nous nous interrogerons aussi sur comment filmer des scènes d’intimité aujourd’hui, après #Metoo, dans une table ronde réunissant différents professionnels concernés.

Sans oublier les séquences habituelles de ces rencontres : concours d’éloquence, « work in progress »… et une nouveauté cette année avec un concours de création d’un pilote de série.

Organisées par l’association Havre de cinéma, ces journées à tous se déroulent au sein de la bibliothèque Oscar Niemeyer, au cinéma le Studio, au Conservatoire Arthur Honegger et à la Colombe Niemeyer.

L’ensemble du programme est en entrée libre et ouvert à tous.

Programme disponible sur serieshavre.info.

Organized by the Havre de Cinéma association, each year Le Havre’s national meeting on series explores a theme present in audiovisual productions. After the theme of music in 2022, the 2023 edition will tackle the theme of sexuality, from November 30 to December 3.

It’s striking to note that, since the beginning of the 21st century, representations of sexuality in TV series have sometimes been more unexpected and less stereotyped than in cinema.

During these three days, you’ll have the opportunity to explore the relationship between education and sexuality in the « Sex Education » and « Libres » series, the issues raised around disability in « Lycée Toulouse Lautrec », No Sex and asexuality, porn and the reproduction of models it instills, the relationship with power as portrayed in « The Scarlet Handmaid » or with religion, the treatment of this theme in heritage series and also what psychoanalysis has to say about it in the « En thérapie » series. We’ll also be looking at how to film scenes of intimacy today, post #Metoo, in a roundtable discussion with various professionals involved.

Not forgetting the usual sequences of these meetings: eloquence competitions, « work in progress »… and a new feature this year with a competition to create a series pilot.

Organized by the Havre de cinéma association, these open days take place at the Oscar Niemeyer library, the Studio cinema, the Arthur Honegger Conservatory and the Colombe Niemeyer.

The entire program is free and open to all.

Program available at serieshavre.info

Organizado por la asociación Havre de Cinéma, el encuentro nacional de series de Havre explora cada año un tema presente en las producciones audiovisuales. Tras el tema de la música en 2022, la edición de 2023 abordará el tema de la sexualidad, del 30 de noviembre al 3 de diciembre.

Resulta sorprendente comprobar cómo, desde principios del siglo XXI, las representaciones de la sexualidad en las series son a veces más inesperadas y menos estereotipadas que en el cine.

A lo largo de los tres días, tendrá la oportunidad de explorar la relación entre educación y sexualidad en las series « Sex Education » y « Libres », las cuestiones planteadas por la discapacidad en « Lycée Toulouse Lautrec », No Sex y la asexualidad, el porno y la reproducción de modelos que inculca, la relación con el poder tal y como se retrata en « La sierva escarlata » o con la religión, el tratamiento de este tema en series patrimoniales y también lo que el psicoanálisis tiene que decir al respecto en la serie « En thérapie ». También analizaremos cómo filmar escenas de intimidad hoy en día, a raíz del #Metoo, en una mesa redonda con varios profesionales implicados.

Sin olvidar las secuencias habituales de estos encuentros: concursos de elocuencia, « work in progress »… y algo nuevo este año con un concurso para crear un piloto de serie.

Organizadas por la asociación Havre de cinéma, estas jornadas de puertas abiertas tienen lugar en la biblioteca Oscar Niemeyer, el cine Studio, el Conservatorio Arthur Honegger y la Colombe Niemeyer.

Todo el programa es gratuito y abierto a todos.

Programa disponible en serieshavre.info

Das von der Vereinigung Havre de Cinéma organisierte nationale Serien-Treffen in Le Havre wählt jedes Jahr ein Thema, das in den audiovisuellen Produktionen präsent ist. Nach dem Thema Musik im Jahr 2022 wird sich die Ausgabe 2023 vom 30. November bis 3. Dezember mit dem Thema Sexualität befassen.

Es ist auffällig, wie unerwartet und weniger stereotyp die Darstellung der Sexualität in Serien seit Beginn des 21.

An diesen drei Tagen haben Sie die Gelegenheit, sich mit den Beziehungen zwischen Erziehung und Sexualität in den Serien « Sex Education » und « Libres » zu beschäftigen, mit Fragen zum Thema Behinderung in « Lycée Toulouse Lautrec », mit No Sex und Asexualität, mit Pornos und der Reproduktion von Modellen, die sie einführen, mit den Beziehungen zur Macht, wie sie in « Die Scharlachrote Magd » beschrieben werden, oder zur Religion, mit der Behandlung dieses Themas in Serien aus dem Kulturerbe und auch mit dem, was die Psychoanalyse uns dazu sagt, in der Serie « En thérapie ». Wir werden uns auch fragen, wie man heute, nach #Metoo, Szenen von Intimität filmen kann, in einem Rundtischgespräch, an dem verschiedene betroffene Fachleute teilnehmen.

Und nicht zu vergessen die üblichen Sequenzen dieser Treffen: Redewettbewerbe, « work in progress »… und neu in diesem Jahr ein Wettbewerb für die Erstellung eines Serienpiloten.

Diese von der Association Havre de cinéma organisierten Tage für alle finden in der Bibliothek Oscar Niemeyer, im Kino Le Studio, im Conservatoire Arthur Honegger und in der Colombe Niemeyer statt.

Das gesamte Programm ist bei freiem Eintritt und für alle zugänglich.

Programm auf serieshavre.info verfügbar

