Théâtre : Au loin les oiseaux Place Oscar Niemeyer Le Havre, 29 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Cie Akté / Anne-Sophie Pauchet

Conviction intime

Hommes, femmes, de tous âges et de toutes conditions réuni·e·s par le hasard d’un tirage au sort, ils et elles seront neuf à participer aux délibérations du procès aux assises. La metteuse en scène Anne-Sophie Pauchet nous entraîne au plus près du secret des débats, des consciences personnelles et de la responsabilité de chacun et chacune. Cette pièce chorale, écrite par Manon Ona, s’appuie sur un procès hors norme, fortement médiatisé et en prise directe avec les débats d’une société en pleine mutation : l’audience en appel de Jacqueline Sauvage, accusée du meurtre de son mari après plus de quarante ans de violences conjugales.

La pièce prend, grâce à la fiction, du recul vis-à-vis de l’affaire judiciaire, révélant la complexité du dossier. Elle laisse les paroles et les pensées des individus convoqués par ce jury populaire s’exprimer dans une écriture audacieuse qui fait s’entrechoquer les consciences et les langages. Hors-champ, l’emballement médiatique pèse lourd, alors que chacun et chacune construit son cheminement et nous renvoie à notre libre-arbitre.

A partir de 15 ans.

Durée 1h50 (estimée)..

2023-11-29 19:00:00 fin : 2023-11-29 . .

Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Intimate conviction

Men and women of all ages and backgrounds, brought together by the luck of the draw, nine of them will take part in the deliberations of the Assize trial. Director Anne-Sophie Pauchet takes us as close as possible to the secrecy of the proceedings, to the personal consciences and responsibilities of each and every one. This choral play, written by Manon Ona, is based on an extraordinary trial, highly publicized and in direct contact with the debates of a society in the throes of change: the appeal hearing of Jacqueline Sauvage, accused of murdering her husband after more than forty years of domestic violence.

Through fiction, the play takes a step back from the court case, revealing its complexity. It allows the words and thoughts of the individuals summoned by this popular jury to express themselves in a daring style of writing that makes consciences and languages collide. Off-screen, the media frenzy weighs heavily, while each individual builds his or her own path, and reminds us of our own free will.

Ages 15 and up.

Running time 1h50 (estimated).

Íntima convicción

Hombres y mujeres de todas las edades y condiciones sociales, reunidos por la suerte del sorteo, nueve de ellos participarán en las deliberaciones del juicio de Assize. La directora Anne-Sophie Pauchet nos acerca lo más posible al secreto del sumario, a las conciencias personales y a las responsabilidades de cada uno. Esta obra coral, escrita por Manon Ona, se basa en un juicio extraordinario que recibió una amplia cobertura mediática y está directamente relacionado con los debates de una sociedad en rápida evolución: la vista de apelación de Jacqueline Sauvage, acusada de asesinar a su marido tras más de cuarenta años de violencia doméstica.

La obra utiliza la ficción para distanciarse del caso judicial, revelando su complejidad. Permite que las palabras y los pensamientos de los individuos convocados por este jurado popular se expresen en un guión audaz que hace chocar las conciencias y los lenguajes. Fuera de la pantalla, el frenesí mediático pesa, mientras cada individuo construye su propio camino y nos recuerda nuestro libre albedrío.

A partir de 15 años.

Duración: 1 hora 50 minutos (estimada).

Intime Überzeugungen

Männer und Frauen jeden Alters und jeder Lebenslage, die durch das Los zusammengeführt werden, nehmen zu neunt an den Beratungen des Assisenprozesses teil. Die Regisseurin Anne-Sophie Pauchet führt uns ganz nah an die Geheimnisse der Debatten, das persönliche Gewissen und die Verantwortung eines jeden und einer jeden heran. Das von Manon Ona geschriebene Chorstück stützt sich auf einen außergewöhnlichen Prozess, der in den Medien stark beachtet wird und direkt mit den Debatten einer Gesellschaft im Wandel verbunden ist: die Berufungsverhandlung von Jacqueline Sauvage, die nach mehr als vierzig Jahren häuslicher Gewalt des Mordes an ihrem Ehemann angeklagt ist.

Das Stück nimmt dank der Fiktion Abstand von der Gerichtsverhandlung und enthüllt die Komplexität des Falles. Es lässt die Worte und Gedanken der von der Volksjury vorgeladenen Personen in einer gewagten Schreibweise zum Ausdruck kommen, die das Bewusstsein und die Sprache aufeinanderprallen lässt. Im Hintergrund wiegt der Medienrummel schwer, während jede und jeder seinen eigenen Weg geht und uns auf unseren freien Willen hinweist.

Ab 15 Jahren.

Dauer 1h50 (geschätzt).

