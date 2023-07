Danse : Carcass Place Oscar Niemeyer Le Havre, 25 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Marco Da Silva Ferreira

Ils nous ont mis la fièvre

Sur un plateau blanc, presque phosphorescent, les danseuses et danseurs nous projettent dans une dimension parallèle. D’un côté une batterie et de l’autre un DJ, qui balancent les sons d’un club hypnotique. Les interprètes à l’endurance infinie sautillent d’un pied à l’autre, tourbillonnent, traversent l’espace à grands pas sautés. Complices, ils et elles se regardent, se sourient, prêt·e·s à aller jusqu’au bout du frénétique qu’ils s’apprêtent à faire exploser.

Une multitude de styles sommeille dans cette chorégraphie millimétrée, où l’on rencontrera des élans inspirés des clubs LGBT californiens, les jeux de jambes endiablés des danses urbaines congolaises, ou encore les mains vibrionnantes des danses collectives traditionnelles du Portugal. Agrémentées d’impulsions pop, house ou ethniques, elles nous rappellent avec impertinence qu’elles furent en d’autres temps instrumentalisées par la dictature.

Alors que la revendication politique émerge de l’énergie frénétique du plateau, les spectateurs eux-mêmes auront besoin de reprendre leur souffle après cette performance vibrante qui fait battre le cœur à mille à l’heure !

Durée 1h15..

2023-11-25 20:00:00 fin : 2023-11-25 . .

Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Marco Da Silva Ferreira

They gave us the fever

On a white, almost phosphorescent stage, the dancers project us into a parallel dimension. On one side a drum kit, on the other a DJ, swinging the sounds of a hypnotic club. The dancers, with their infinite stamina, hop from one foot to the other, whirl around and leap across the space. Complicit, they look at each other, smile, ready to go all the way with the frenzy they are about to unleash.

A multitude of styles lie dormant in this meticulously choreographed piece, from the swinging rhythms of California?s LGBT clubs, to the frenzied footwork of Congolese urban dances, to the vibrant hands of traditional Portuguese collective dances. Spiced up with pop, house or ethnic impulses, they are a cheeky reminder that they were once instrumentalized by the dictatorship.

As political demands emerge from the frenetic energy of the stage, the audience itself will need to catch its breath after this vibrant performance that gets the heart beating a thousand times an hour!

Running time 1h15.

Marco Da Silva Ferreira

Nos dieron la fiebre

Sobre un escenario blanco, casi fosforescente, los bailarines nos proyectan a una dimensión paralela. A un lado, una batería y al otro, un DJ, agitan los sonidos de un club hipnótico. Los bailarines, con su infinita resistencia, saltan de un pie a otro, giran y saltan por el espacio. Se miran, se sonríen, dispuestos a llegar hasta el final con el frenesí que están a punto de desatar.

Una multitud de estilos dormitan en este espectáculo meticulosamente coreografiado, con movimientos de baile inspirados en los clubes LGBT californianos, el frenético zapateado de las danzas urbanas congoleñas y las vibrantes manos de las danzas colectivas tradicionales portuguesas. Aderezados con influencias pop, house y étnicas, estos bailes recuerdan descaradamente que en su día fueron utilizados por la dictadura.

Mientras las reivindicaciones políticas emergen de la frenética energía del escenario, el propio público necesitará recuperar el aliento tras esta vibrante representación que hace latir el corazón a mil por hora

Duración: 1 hora y 15 minutos.

Marco Da Silva Ferreira

Sie haben uns ins Fieber versetzt

Auf einer weißen, fast phosphoreszierenden Bühne werfen uns die Tänzerinnen und Tänzer in eine parallele Dimension. Auf der einen Seite ein Schlagzeug und auf der anderen ein DJ, die die Klänge eines hypnotischen Clubs von sich geben. Die unendlich ausdauernden Darsteller hüpfen von einem Fuß auf den anderen, wirbeln herum und durchqueren den Raum mit großen Schritten. Sie sind Komplizen, schauen sich an, lächeln sich an, bereit, bis zum Äußersten zu gehen, um den Rausch, den sie sich anschicken, zu sprengen.

In dieser millimetergenauen Choreografie schlummert eine Vielzahl von Stilen, die von kalifornischen LGBT-Clubs inspirierte Impulse, die wilden Beinarbeit kongolesischer Stadttänze und die vibrierenden Hände traditioneller portugiesischer Gruppentänze beinhalten. Mit Pop-, House- und Ethno-Impulsen versehen, erinnern sie uns auf freche Weise daran, dass sie einst von der Diktatur instrumentalisiert wurden.

Während die politische Forderung aus der frenetischen Energie der Bühne hervorgeht, müssen die Zuschauer selbst erst einmal zu Atem kommen, nachdem sie diese vibrierende Performance gesehen haben, die das Herz schneller schlagen lässt!

Dauer: 1 Stunde 15 Minuten.

Mise à jour le 2023-07-19 par Normandie Tourisme / Attitude Manche