Danse : Fêu Place Oscar Niemeyer Le Havre, 22 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Le Phare CCN du Havre Normandie / Fouad Boussouf

Feu sacré

La prochaine création de Fouad Boussouf prolonge le geste de Näss (« Les Gens »), sa pièce pour sept danseurs accueillie l’an dernier au Volcan. Le directeur du Centre chorégraphique national du Havre y poursuit son exploration de l’énergie collective, de la communion au plateau, de la continuité d’un mouvement tribal, vibratoire, ici avec onze danseuses.

À ses interprètes, le chorégraphe a enjoint de danser comme autour du feu, comme si elles dansaient le feu. Seules et toujours ensemble, elles explorent une danse physique et terrestre, qui brûle, épuise, sans jamais cesser d’engendrer des élans renouvelés.

A partir de 8 ans.

Durée 50 min..

2023-11-22 19:00:00 fin : 2023-11-22 . .

Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Le Phare CCN du Havre Normandie / Fouad Boussouf

Sacred fire

Fouad Boussouf?s next creation extends the gesture of Näss (« Les Gens »), his piece for seven dancers presented last year at Le Volcan. The director of the Centre chorégraphique national du Havre continues his exploration of collective energy, of communion on stage, of the continuity of tribal, vibratory movement, here with eleven female dancers.

The choreographer has instructed his dancers to dance as if around fire, as if they were dancing fire. Alone and always together, they explore a physical, earthy dance that burns and exhausts, without ever ceasing to generate renewed energy.

Ages 8 and up.

Running time 50 min.

Le Phare CCN du Havre Normandie / Fouad Boussouf

Fuego sagrado

La próxima creación de Fouad Boussouf prolonga el gesto de Näss (« Les Gens »), su pieza para siete bailarines presentada el año pasado en Le Volcan. En ella, el director del Centre chorégraphique national du Havre prosigue su exploración de la energía colectiva, de la comunión en escena, de la continuidad del movimiento tribal y vibratorio, aquí con once bailarinas.

El coreógrafo ha dado instrucciones a sus bailarinas para que bailen como alrededor del fuego, como si bailaran fuego. Solas y siempre juntas, exploran una danza física y terrenal que quema y agota, sin dejar nunca de generar energía renovada.

A partir de 8 años.

Duración 50 min.

Le Phare CCN du Havre Normandie / Fouad Boussouf

Heiliges Feuer

Die nächste Kreation von Fouad Boussouf führt die Geste von Näss (« Les Gens »), seinem Stück für sieben Tänzer, das letztes Jahr im Volcan aufgeführt wurde, weiter. Der Direktor des Centre chorégraphique national du Havre setzt hier mit elf Tänzerinnen seine Erforschung der kollektiven Energie, der Gemeinschaft auf der Bühne, der Kontinuität einer tribalen, vibrierenden Bewegung fort.

Der Choreograf forderte seine Darstellerinnen auf, wie um ein Feuer herum zu tanzen, als ob sie das Feuer tanzen würden. Allein und immer gemeinsam erforschen sie einen physischen und irdischen Tanz, der brennt, erschöpft, ohne jemals aufzuhören, neue Impulse zu erzeugen.

Ab 8 Jahren.

Dauer: 50 Min.

Mise à jour le 2023-07-19 par Normandie Tourisme / Attitude Manche