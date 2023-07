Théâtre : Phèdre Place Oscar Niemeyer Le Havre, 14 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

On ne peut vaincre sa destinée

Cinq actes, huit personnages, 1654 alexandrins, 346 ans d’histoire… ça fait beaucoup pour un seul homme. Mais pas de quoi impressionner François Gremaud, qui signe cette variation au génie un brin facétieux sur la tragédie de Racine. De digressions en citations, un conférencier campé par l’excellent Romain Daroles et animé par une passion ardente embarque les aficionados autant que les allergiques aux alexandrins dans une rencontre au sommet avec la fille de Minos et de Pasiphaé. Avec un enthousiasme communicatif pour la langue classique et beaucoup d’humour, il retrace d’une verve cocasse la descendance mythologique des personnages, démêle l’intrigue foisonnante, déchiffre la beauté merveilleuse des vers de Racine…

Avec en tout et pour tout une table et un livre sur le plateau nu, François Gremaud fait de cette grande tragédie une odyssée moderne et joyeuse à partager très largement.

A partir de 16 ans.

Durée : 1h45.

Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



You can’t beat your destiny

Five acts, eight characters, 1654 alexandrines, 346 years of history? that’s a lot for one man. But that’s no reason to be impressed by François Gremaud’s brilliantly facetious variation on Racine’s tragedy. From digressions to quotations, a lecturer played by the excellent Romain Daroles and driven by an ardent passion takes aficionados as well as those allergic to alexandrines on a summit encounter with the daughter of Minos and Pasiphae. With an infectious enthusiasm for the classical language and an abundance of humor, he traces the mythological descent of the characters with comical verve, unravels the teeming plot, and deciphers the marvelous beauty of Racine?s verses?

With just a table and a book on the bare stage, François Gremaud turns this great tragedy into a modern, joyous odyssey to be shared far and wide.

Ages 16 and up.

Running time: 1hr 45mins

No puedes vencer a tu destino

Cinco actos, ocho personajes, 1654 alejandrinos, 346 años de historia… es mucho para un solo hombre. Pero no es suficiente para impresionar a François Gremaud, autor de esta variación genial y ligeramente jocosa de la tragedia de Racine. De las digresiones a las citas, un conferenciante interpretado por el excelente Romain Daroles y movido por una pasión ardiente lleva tanto a los aficionados como a los alérgicos a los alejandrinos a un encuentro cumbre con la hija de Minos y Pasífae. Con un entusiasmo contagioso por la lengua clásica y una gran dosis de humor, traza con brío cómico el descenso mitológico de los personajes, desentrañando la rebosante trama, descifrando la maravillosa belleza de los versos de Racine?

Con sólo una mesa y un libro sobre el escenario desnudo, François Gremaud convierte esta gran tragedia en una odisea moderna y alegre para compartir a lo largo y ancho del mundo.

A partir de 16 años.

Duración: 1 hora 45 minutos

Man kann sein Schicksal nicht besiegen

Fünf Akte, acht Personen, 1654 Alexandriner, 346 Jahre Geschichte – das ist eine Menge für einen einzigen Mann. Aber das beeindruckt François Gremaud nicht, der diese geniale, etwas scherzhafte Variation von Racines Tragödie geschrieben hat. Ein von Romain Daroles dargestellter Referent, der von einer glühenden Leidenschaft angetrieben wird, zitiert und schweift ab, um sowohl Aficionados als auch Alexandriner-Allergiker zu einem Gipfeltreffen mit der Tochter des Minos und der Pasiphae zu führen. Mit ansteckender Begeisterung für die klassische Sprache und viel Humor verfolgt er mit komischer Verve die mythologische Abstammung der Figuren, entwirrt die überbordende Handlung, entschlüsselt die wunderbare Schönheit der Verse von Racine?

Mit einem Tisch und einem Buch auf der nackten Bühne macht François Gremaud aus dieser großen Tragödie eine moderne und fröhliche Odyssee, die man mit vielen Menschen teilen kann.

Ab 16 Jahren.

Dauer: 1 Stunde 45 Minuten

