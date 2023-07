Musique : L’Ode sur la mort de Purcell Place Oscar Niemeyer Le Havre, 11 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Les Musiciens De Saint-Julien / François Lazarevitch / Tim Mead / Robert Getchell

Le baroque anglais en majesté

Touchée par la grâce, l’œuvre de Henry Purcell éclipsa celle de ses contemporains. De dix ans son aîné, John Blow n’en est pas moins un compositeur de génie. En 1679, Blow, qui était aussi l’ami et le professeur de Purcell céda à ce dernier, alors âgé de 20 ans, son poste d’organiste à l’Abbaye de Westminster. Était-ce par simple générosité ou aussi par reconnaissance d’une supériorité déconcertante ? Avec son Ode sur la mort de Purcell, Blow offre probablement la musique la plus mélodieuse et la plus inventive qu’il ait écrite.

François Lazarevitch renoue ici avec le répertoire baroque anglais qui va si bien à ses Musiciens de Saint-Julien. S’entourant d’interprètes fidèles, il a souhaité rassembler un choix d’œuvres de ces deux géants de l’histoire de la musique, en partant de cette sublime ode.

Durée : 1h15.

2023-11-11 20:00:00 fin : 2023-11-11 . .

Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Les Musiciens De Saint-Julien / François Lazarevitch / Tim Mead / Robert Getchell

English Baroque in majesty

Henry Purcell?s graceful work eclipsed that of his contemporaries. Ten years his senior, John Blow was no less a composer of genius. In 1679, Blow, who was also Purcell?s friend and teacher, gave the 20-year-old his position as organist at Westminster Abbey. Was it simple generosity, or the recognition of a disconcerting superiority? With his Ode on the Death of Purcell, Blow offers probably the most melodious and inventive music he ever wrote.

François Lazarevitch returns to the English Baroque repertoire that suits his Musiciens de Saint-Julien so well. Surrounded by faithful performers, he has assembled a selection of works by these two giants of musical history, starting with this sublime ode.

Running time: 1h15

Les Musiciens De Saint-Julien / François Lazarevitch / Tim Mead / Robert Getchell

Barroco inglés en majestad

La obra de Henry Purcell, tocada por la gracia, eclipsó la de sus contemporáneos. Diez años mayor que él, John Blow era un compositor de genio. En 1679, Blow, que también era amigo y maestro de Purcell, le dio a este joven de 20 años su puesto de organista en la Abadía de Westminster. ¿Fue simplemente por generosidad o también en reconocimiento de una superioridad desconcertante? La Oda a la muerte de Purcell de Blow es probablemente la música más melodiosa e inventiva que jamás escribió.

François Lazarevitch vuelve aquí al repertorio barroco inglés que tan bien le sienta a sus Musiciens de Saint-Julien. Rodeado de fieles intérpretes, ha querido reunir una selección de obras de estos dos gigantes de la historia de la música, empezando por esta sublime oda.

Duración: 1 hora y 15 minutos

Les Musiciens De Saint-Julien / François Lazarevitch / Tim Mead / Robert Getchell

Englischer Barock in Majestät

Henry Purcells anmutiges Werk stellte die Werke seiner Zeitgenossen in den Schatten. Der zehn Jahre ältere John Blow war jedoch ein genialer Komponist. 1679 überließ Blow, der auch Purcells Freund und Lehrer war, dem 20-jährigen Purcell seine Stelle als Organist an der Westminster Abbey. War es reine Großzügigkeit oder auch die Anerkennung einer verblüffenden Überlegenheit? Mit seiner Ode auf Purcells Tod liefert Blow wahrscheinlich die melodiöseste und einfallsreichste Musik, die er je geschrieben hat.

François Lazarevitch knüpft hier an das englische Barockrepertoire an, das so gut zu seinen Musiciens de Saint-Julien passt. Zusammen mit seinen treuen Interpreten hat er eine Auswahl von Werken dieser beiden Giganten der Musikgeschichte zusammengestellt, ausgehend von dieser erhabenen Ode.

Dauer: 1 Stunde 15 Minuten

Mise à jour le 2023-07-13 par Normandie Tourisme / Attitude Manche