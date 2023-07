Volcan Jeunesse – Musique : SCOOOOOTCH ! Place Oscar Niemeyer Le Havre, 8 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Les Nouveaux Ballets Du Nord-Pas De Calais / Amélie Poirier

Au bout du rouleau

Dérouler, coller, couper, recoller… entre les mains de trois rockeuses-danseuses-marionnettistes-comédiennes, le scotch est la matière première d’une performance ludique et graphique. Tout en chuchotant une comptine rock, les trois artistes déroulent indéfiniment leur ruban adhésif, tracent des lignes horizontales ou verticales pour dessiner dans l’espace. Elles se construisent des cabanes ou des compagnons de jeu en déchirant, tordant, arrachant le papier collant. Parfois, le scotch les dépasse et les emmène un peu plus loin que prévu, dans la joie de l’insoupçonné, à l’écoute de l’imprévisible. Parfois aussi, il aide à recoller les morceaux entre les unes et les autres. L’imaginaire des enfants est sans cesse sollicité pour trouver le meilleur tracé. Ils et elles découvrent qu’on peut aussi se tromper et tout casser pour recommencer ailleurs…

Une aventure ludique aussi adhésive que philosophique !

A partir de 2 ans

Durée : 35 min..

2023-11-08 10:00:00 fin : 2023-11-08 . .

Au bout du rouleau

Unroll, stick, cut, glue? in the hands of three rocker-dancer-puppeteer-actresses, tape is the raw material for a playful, graphic performance. Whispering a rock nursery rhyme, the three artists unroll their tape indefinitely, tracing horizontal or vertical lines to draw in space. They build huts or playmates by tearing, twisting and tearing off the sticky paper. Sometimes, the tape overtakes them and takes them a little further than expected, in the joy of the unsuspected, listening to the unpredictable. Sometimes, too, it helps to pick up the pieces between them. The children?s imaginations are constantly called upon to find the best route. They discover that you can make a mistake, break everything up and start again somewhere else?

A playful adventure as sticky as it is philosophical!

For ages 2 and up

Running time: 35 min.

Al final de la cuerda

Desenrollar, pegar, cortar, pegar… en manos de tres bailarines-rockeros-titiriteros-actores, la cinta adhesiva es la materia prima de un espectáculo lúdico y gráfico. Susurrando una canción infantil rockera, los tres artistas desenrollan su cinta sin cesar, trazando líneas horizontales o verticales para dibujar en el espacio. Se construyen cabañas o compañeros de juego rasgando, retorciendo y arrancando el papel adhesivo. A veces, la cinta saca lo mejor de ellos y les lleva un poco más lejos de lo esperado, en la alegría de lo insospechado, escuchando lo imprevisible. A veces, también, les ayuda a recoger los pedazos entre ellos. Se apela constantemente a la imaginación de los niños para encontrar el mejor camino. Descubren que es posible equivocarse, romperlo todo y volver a empezar en otro sitio..

Una aventura divertida y tan pegajosa como filosófica

A partir de 2 años

Duración: 35 minutos

Am Ende der Rolle

Abrollen, kleben, schneiden, wieder zusammenfügen… In den Händen von drei Rockerinnen, Tänzerinnen, Puppenspielerinnen und Schauspielerinnen ist das Klebeband das Rohmaterial für eine spielerische und grafische Performance. Während sie einen Rockreim flüstern, rollen die drei Künstlerinnen ihr Klebeband endlos ab und ziehen horizontale oder vertikale Linien, um im Raum zu zeichnen. Sie bauen sich Hütten oder Spielkameraden, indem sie das Klebeband zerreißen, verdrehen und abreißen. Manchmal überholt sie das Klebeband und führt sie weiter als erwartet, in die Freude am Ungeahnten, in das Lauschen auf das Unvorhersehbare. Manchmal hilft es auch, die Stücke zwischen den einzelnen Kindern wieder zusammenzufügen. Die Vorstellungskraft der Kinder wird immer wieder angeregt, um den besten Weg zu finden. Sie entdecken, dass man sich auch irren und alles kaputt machen kann, um woanders neu anzufangen

Ein spielerisches Abenteuer, das ebenso haftend wie philosophisch ist!

Ab 2 Jahren

Dauer: 35 Min.

