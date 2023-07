Musique : Grupo Compay Segundo Place Oscar Niemeyer Le Havre, 25 octobre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Cigares, rhum et Chevrolet des années cinquante… il n’en manque qu’un pour compléter la carte postale cubaine : Compay Segundo ! Indissociable de l’histoire de Cuba, il fait aujourd’hui partie du patrimoine de l’île caribéenne. En quatre-vingts ans de carrière, il compose plus de quatre cents chansons, dont certaines deviendront légendaires comme « Chan Chan » ou « La Flores De La Vida ». Après sa mort, sa famille de cœur et de sang poursuit la grande œuvre de Compay – « ¡ Tocar Música tradicional Cubana ! » (jouer de la musique cubaine traditionnelle) – et devient Grupo Compay Segundo.

« Vivelo », le nouvel album du Grupo publié fin 2022, invite des artistes de générations et styles musicaux différents, et crée une osmose mêlant tradition et modernité. La saga Segundo est une nouvelle fois de retour, avec tout le respect pour celui qui a transformé à jamais la musique cubaine.

Durée : 1h30.

2023-10-25 20:00:00 fin : 2023-10-25 . .

Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Cigars, rum and fifties Chevrolet… there’s only one missing to complete the Cuban postcard: Compay Segundo! Inseparable from the history of Cuba, he is now part of the Caribbean island?s heritage. In a career spanning eighty years, he composed over four hundred songs, some of which became legendary, such as « Chan Chan » and « La Flores De La Vida ». After his death, his family of heart and blood continued Compay?s great work – « ¡ Tocar Música tradicional Cubana! » (play traditional Cuban music) – and became Grupo Compay Segundo.

« Vivelo », the Grupo’s new album released at the end of 2022, invites artists of different generations and musical styles, and creates an osmosis blending tradition and modernity. The Segundo saga is back once again, with all due respect for the man who transformed Cuban music forever.

Running time: 1h30

Puros, ron y Chevrolet de los cincuenta… sólo falta uno para completar la postal cubana: ¡Compay Segundo! Inseparable de la historia de Cuba, hoy forma parte del patrimonio de la isla caribeña. A lo largo de ochenta años de carrera, compuso más de cuatrocientas canciones, algunas de las cuales se convirtieron en legendarias, como « Chan Chan » y « La Flores De La Vida ». Tras su muerte, su familia de corazón y sangre continuó la gran obra de Compay – « ¡ Tocar Música tradicional Cubana! »- y se convirtió en el Grupo Compay Segundo.

« Vivelo », el nuevo álbum del Grupo publicado a finales de 2022, invitó a artistas de diferentes generaciones y estilos musicales, creando una ósmosis que mezcla tradición y modernidad. La saga de Segundo regresa una vez más, con el debido respeto al hombre que transformó para siempre la música cubana.

Duración: 1h30

Zigarren, Rum und ein Chevrolet aus den 50er Jahren… es fehlt nur noch einer, um die kubanische Postkarte zu vervollständigen: Compay Segundo! Er ist untrennbar mit der Geschichte Kubas verbunden und gehört heute zum Kulturerbe der Karibikinsel. In seiner achtzigjährigen Karriere komponierte er über 400 Lieder, von denen einige legendär wurden, wie « Chan Chan » oder « La Flores De La Vida ». Nach seinem Tod setzte seine Familie aus Herz und Blut Compays großes Werk « ¡ Tocar Música tradicional Cubana! » fort und wurde zur Grupo Compay Segundo.

« Vivelo », das neue Album der Grupo, das Ende 2022 veröffentlicht wurde, lädt Künstler verschiedener Generationen und Musikstile ein und schafft eine Osmose aus Tradition und Moderne. Die Segundo-Saga ist ein weiteres Mal zurückgekehrt, mit allem Respekt für den Mann, der die kubanische Musik für immer verändert hat.

Dauer: 1,5 Stunden

