Cie Non Nova / Phia Ménard

Nul n’ignore l’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, consacrant le droit des personnes à circuler d’un État à l’autre et s’installer librement. L’actualité, pourtant, raconte autre chose. Mieux vaut être blanc, occidental, que migrant d’Afrique lorsque l’on cherche refuge en Europe. La solidarité bienveillante du vieux continent est à géométrie variable.

Phia Ménard a accueilli chez elle pendant un temps de jeunes migrant·e·s isolé·e·s. Leurs récits ont inspiré à la chorégraphe cette pièce solo sur les frontières, ces traversées mille fois tentées au péril de la vie, cette nécessité de partir vers… un avenir. ART.13 questionne nos propres peurs, nos réflexes de protection, notre empathie intéressée.

Sur scène, où le métal, la pierre, le verre, le béton imposent leur dureté, trône une statue monumentale dont nous ne voyons que les pieds et le socle. Comme un mur infranchissable.

A partir de 14 ans.

Durée : 1h..

Everyone is aware of Article 13 of the Universal Declaration of Human Rights, which enshrines the right of people to move from one state to another and settle freely. Current events, however, tell a different story. When seeking refuge in Europe, it’s better to be a white, Westerner than an African migrant. The old continent?s benevolent solidarity is variable in geometry.

Phia Ménard welcomed young, isolated migrants into her home for a time. Their stories inspired the choreographer to create this solo piece about borders, about crossing them a thousand times at the risk of one’s life, about the need to leave for? a future. ART.13 questions our own fears, protective reflexes and self-interested empathy.

On stage, where metal, stone, glass and concrete impose their hardness, sits a monumental statue whose feet and base are all we can see. Like an impenetrable wall.

Ages 14 and up.

Running time: 1 hr.

Todo el mundo conoce el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consagra el derecho de las personas a desplazarse de un Estado a otro y a establecerse libremente. Sin embargo, los acontecimientos actuales cuentan otra historia. Es mejor ser blanco y occidental que emigrante africano cuando se busca refugio en Europa. La benevolente solidaridad del viejo continente es variable.

Phia Ménard acogió durante un tiempo a jóvenes emigrantes solteros. Sus historias inspiraron a la coreógrafa para crear esta pieza en solitario sobre las fronteras, sobre cruzarlas mil veces a riesgo de la propia vida, sobre la necesidad de partir para… un futuro. ART.13 cuestiona nuestros propios miedos, nuestros reflejos protectores y nuestra empatía interesada.

En el escenario, donde el metal, la piedra, el cristal y el hormigón imponen su dureza, una estatua monumental ocupa un lugar privilegiado, en el que sólo nos son visibles sus pies y su base. Como un muro impenetrable.

A partir de 14 años.

Duración: 1 hora.

Artikel 13 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte besagt, dass alle Menschen das Recht haben, sich von einem Staat zum anderen zu bewegen und sich frei niederzulassen. Die Nachrichten erzählen jedoch etwas anderes. Wenn man in Europa Zuflucht sucht, ist es besser, weiß und westlich zu sein als ein Migrant aus Afrika. Die wohlwollende Solidarität des alten Kontinents hat eine variable Geometrie.

Phia Ménard hat eine Zeit lang junge, isolierte Migrantinnen und Migranten bei sich aufgenommen. Ihre Erzählungen inspirierten die Choreografin zu diesem Solostück über Grenzen, tausendfach versuchte Überquerungen unter Lebensgefahr und die Notwendigkeit, in eine Zukunft aufzubrechen. ART.13 hinterfragt unsere eigenen Ängste, unsere Schutzreflexe, unsere interessierte Empathie.

Auf der Bühne, wo Metall, Stein, Glas und Beton ihre Härte zeigen, thront eine monumentale Statue, von der wir nur die Füße und den Sockel sehen. Wie eine unüberwindbare Mauer.

Ab 14 Jahren.

Dauer: 1 Stunde.

