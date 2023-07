Rencontre : Aux arts, citoyens ! Place Oscar Niemeyer Le Havre, 18 octobre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Rencontre le mercredi 18 octobre avec Phia Ménard / Cie Non Nova, metteuse en scène et performeuse.

Qu’est-ce que l’art nous raconte sur le monde et son actualité ? Comment résonne-t-il avec nos vies, un territoire, ses habitants ? Les rencontres « Aux arts, citoyens ! » donnent, cette saison encore, la parole à des artistes engagé·e·s. Leurs créations bousculent les codes, interrogent nos représentations, pointent et mettent en débat des enjeux de société. Pour nourrir nos discussions, nous croiserons leurs regards avec celui d’un ou d’une invité·e également impliqué·e dans une approche complémentaire du sujet. A vos agendas !

Durée : 1h.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles..

2023-10-18 18:00:00

Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Meeting on Wednesday October 18 with Phia Ménard / Cie Non Nova, director and performer.

What does art tell us about the world and current events? How does it resonate with our lives, a territory and its inhabitants? Once again this season, the « Aux arts, citoyens! » meetings give a voice to committed artists. Their creations challenge codes, question our representations, and highlight and debate social issues. To fuel our discussions, we’ll cross their views with those of a guest who is also involved in a complementary approach to the subject. Mark your calendars!

Duration: 1 hour.

Admission free, subject to availability.

Encuentro el miércoles 18 de octubre con Phia Ménard / Cie Non Nova, directora e intérprete.

¿Qué nos dice el arte sobre el mundo y la actualidad? ¿Cómo resuena en nuestras vidas, en una región y en sus habitantes? Una temporada más, el ciclo « Aux arts, citoyens » cede la palabra a artistas comprometidos con las artes. Sus creaciones desafían códigos, cuestionan nuestras representaciones, ponen de relieve y debaten cuestiones sociales. Para alimentar nuestras discusiones, cruzaremos sus puntos de vista con los de un invitado que también participe en un enfoque complementario del tema. ¡Anótese en el calendario!

Duración: 1 hora.

Entrada gratuita, según disponibilidad.

Treffen am Mittwoch, den 18. Oktober mit Phia Ménard / Cie Non Nova, Regisseurin und Performerin.

Was erzählt uns die Kunst über die Welt und ihre Aktualität? Wie wirkt sie sich auf unser Leben, eine Region und ihre Bewohner aus? Die Treffen « Aux arts, citoyens! » geben auch in dieser Saison engagierten Künstlerinnen und Künstlern das Wort. Ihre Werke stellen Codes auf den Kopf, hinterfragen unsere Vorstellungen, zeigen gesellschaftliche Herausforderungen auf und stellen sie zur Debatte. Um unsere Diskussionen zu bereichern, kreuzen wir ihren Blick mit dem eines Gastes oder einer Gastrednerin, der/die ebenfalls an einem komplementären Ansatz zum Thema beteiligt ist. Terminkalender!

Dauer: 1 Stunde.

Eintritt frei, im Rahmen der verfügbaren Plätze.

