Danse : Vortex Place Oscar Niemeyer Le Havre, 17 octobre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Cie Non Nova / Phia Ménard

Engoncé dans son costume cravate, un personnage se tient seul au milieu de l’arène circulaire de VORTEX. Seul, pas tout à fait. Il ou elle, dialogue, lutte, résiste, danse… avec un partenaire, décor invisible et chahuteur : le vent. Tourbillonnant, tempétueux et déstabilisant, il est produit par les 24 ventilateurs qui le cernent et le séparent des spectateurs assis tout autour.

Au centre de cet environnement plutôt hostile qui ne cesse de le malmener, il (ou elle) entame une véritable mue dans une partition solo qui tient autant de la danse que de la performance plastique. Il se débarrasse et confie aux bourrasques d’innombrables couches de vêtements et autres matériaux dont son corps est recouvert. Le vent, toujours capricieux, devient son allié pour se séparer, dans la douleur parfois, de ces oripeaux qui l’entourent, l’enserrent, l’entravent. Dans une poignante lutte contre les carcans du corps social et d’un corps subi, la violence laisse la place à la grâce et à la poésie à mesure que le personnage réussit à s’alléger des tabous pour tenter d’atteindre une forme de liberté.

A partir de 12 ans

Durée : 1h..

2023-10-17 20:00:00 fin : 2023-10-17 . .

Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Cie Non Nova / Phia Ménard

Squeezed into a suit and tie, a figure stands alone in the middle of VORTEX?s circular arena. Alone, but not quite. He or she dialogues, struggles, resists, dances? with a partner, an invisible and boisterous backdrop: the wind. Swirling, tempestuous and destabilizing, it is produced by the 24 fans that surround him and separate him from the spectators seated all around.

At the center of this rather hostile environment, he (or she) undergoes a veritable moult in a solo score that is as much dance as plastic performance. He throws off and entrusts to the gusts of wind countless layers of clothing and other materials that cover his body. The wind, always capricious, becomes his ally, as he painfully separates himself from the garments that surround, encircle and hinder him. In a poignant struggle against the shackles of the social body and a body that has been subjected to it, violence gives way to grace and poetry as the character succeeds in shedding taboos in an attempt to achieve a form of freedom.

Ages 12 and up

Running time: 1 hr.

Cie Non Nova / Phia Ménard

Enfundado en su traje y corbata, un personaje se encuentra solo en medio de la arena circular de VORTEX. Solo, pero no del todo. Dialoga, lucha, resiste, baila… con un compañero, un telón de fondo invisible y bullicioso: el viento. Torbellino, tempestuoso y desestabilizador, producido por los 24 ventiladores que le rodean y le separan de los espectadores sentados a su alrededor.

En el centro de este entorno más bien hostil que no cesa de acosarle, él (o ella) inicia una verdadera muda en un solo que es tanto danza como espectáculo visual. Se desprende y confía a las ráfagas de viento innumerables capas de ropa y otros materiales que cubren su cuerpo. El viento, siempre caprichoso, se convierte en su aliado para separarse, a veces dolorosamente, de las prendas que le rodean, le cercan y le estorban. En una conmovedora lucha contra las ataduras del cuerpo social y el cuerpo al que ha estado sometida, la violencia da paso a la gracia y la poesía a medida que el personaje consigue despojarse de los tabúes en un intento de alcanzar una forma de libertad.

A partir de 12 años

Duración: 1 hora.

Cie Non Nova / Phia Ménard

Eine Person steht allein in der Mitte der kreisförmigen Arena von VORTEX, eingezwängt in ihren Anzug und ihre Krawatte. Allein, aber nicht ganz. Er oder sie führt einen Dialog, kämpft, widersteht, tanzt… mit einem Partner, einer unsichtbaren und störenden Kulisse: dem Wind. Er wird von 24 Ventilatoren erzeugt, die ihn umgeben und von den um ihn herum sitzenden Zuschauern trennen.

Inmitten dieser eher feindseligen Umgebung, die ihn immer wieder malträtiert, beginnt er (oder sie) eine regelrechte Häutung in einer Solopartitur, die ebenso viel mit Tanz wie mit einer plastischen Performance zu tun hat. Er entledigt sich der unzähligen Schichten von Kleidung und anderen Materialien, mit denen sein Körper bedeckt ist, und überlässt sie den Stürmen. Der Wind, der immer launisch ist, wird zu seinem Verbündeten, um sich – manchmal unter Schmerzen – von den Kleidungsstücken zu trennen, die ihn umgeben, umklammern und behindern. In einem ergreifenden Kampf gegen die Fesseln des sozialen Körpers und des erlittenen Körpers weicht die Gewalt der Anmut und der Poesie, während es der Figur gelingt, sich von den Tabus zu befreien und eine Form der Freiheit zu erreichen.

Ab 12 Jahren

Dauer: 1 Std.

Mise à jour le 2023-06-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche