Volcan Jeunesse – Danse : L'après-midi d'un foehn
14 octobre 2023

Le Havre,Seine-Maritime

Cie Non Nova / Phia Ménard

Vive le vent !

Pour le deuxième opus des ses « pièces du vent », adressé au jeune public, Phia Ménard invite au centre de la piste, le foehn, ce courant chaud qui remonte les vallées alpines et fait valser la météo. Elle sort de sa valise un incroyable corps de ballet, délicates ballerines translucides, légères et multicolores, faites de banals sacs en plastique découpés. Propulsées au gré des courants d’air des ventilateurs, elles s’élancent dans le tourbillon, défient l’apesanteur, tournoient, retombent en cascades énigmatiques. Mille drames minuscules et bouleversants se tissent au travers de cette chorégraphie incroyablement précise et complexe : l’apparition d’une danseuse étoile, un combat contre un monstre, la relation ambigüe entre le maître et son créateur… Ballet poétique magnifié par la musique de Debussy, cet Après-midi d’un foehn éveille des images fugaces, une divagation onirique, propres à entraîner les enfants sur les ailes du rêve.

On voudrait que ce souffle ne s’arrête jamais.

A partir de 4 ans

Durée : 38 min..

2023-10-14 15:00:00

Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Cie Non Nova / Phia Ménard

Vive le vent!

For the second opus of her « wind pieces », aimed at young audiences, Phia Ménard invites the foehn, the warm current that sweeps up the Alpine valleys and turns the weather upside down, to take center stage. She pulls out of her suitcase an incredible corps de ballet, delicate translucent ballerinas, light and multicolored, made from ordinary cut-out plastic bags. Propelled by the air currents of the fans, they soar in the whirlwind, defying weightlessness, spinning and falling in enigmatic cascades. A thousand tiny, moving dramas weave their way through this incredibly precise, complex choreography: the appearance of a prima ballerina, a fight against a monster, the ambiguous relationship between master and creator? A poetic ballet magnified by Debussy?s music, Après-midi d?un foehn awakens fleeting images and dreamlike ramblings, apt to sweep children off their feet.

We wish this breath would never stop.

Ages 4 and up

Running time: 38 min.

Cie Non Nova / Phia Ménard

¡Viva el viento!

Para la segunda obra de sus « piezas de viento », dirigidas a un público joven, Phia Ménard invita al foehn, la corriente cálida que recorre los valles alpinos y cambia el tiempo, a ser el protagonista. Saca de su maleta un increíble cuerpo de ballet, delicadas bailarinas translúcidas, ligeras y multicolores, fabricadas con bolsas de plástico recortadas. Impulsadas por las corrientes de aire de los ventiladores, se elevan a través del torbellino, desafiando la ingravidez, girando y cayendo en enigmáticas cascadas. Mil pequeños y conmovedores dramas se entretejen en esta coreografía increíblemente precisa y compleja: la aparición de una primera bailarina, la lucha contra un monstruo, la ambigua relación entre el maestro y su creador.. Un ballet poético magnificado por la música de Debussy, Après-midi d?un foehn evoca imágenes fugaces y divagaciones oníricas que arrastrarán a los niños.

Deseamos que este aliento no se detenga nunca.

A partir de 4 años

Duración: 38 min.

Cie Non Nova / Phia Ménard

Vive le vent!

Für das zweite Opus ihrer « Windstücke », das sich an ein junges Publikum richtet, lädt Phia Ménard den Föhn in die Mitte der Manege ein, diesen warmen Strom, der die Alpentäler hinaufzieht und das Wetter durcheinanderwirbelt. Aus ihrem Koffer holt sie ein unglaubliches Ballettkorps hervor, zarte, leichte und bunte Ballerinas, die aus banalen, zerschnittenen Plastiktüten hergestellt sind. Sie werden vom Luftstrom der Ventilatoren angetrieben, stürzen sich in den Wirbel, trotzen der Schwerelosigkeit, drehen sich und fallen in rätselhaften Kaskaden zurück. Tausend winzige und erschütternde Dramen werden in dieser unglaublich präzisen und komplexen Choreographie verwoben: das Auftauchen einer Primaballerina, der Kampf gegen ein Monster, die zweideutige Beziehung zwischen dem Meister und seinem Schöpfer? Das poetische Ballett, das durch Debussys Musik veredelt wird, weckt flüchtige Bilder und traumähnliche Gedanken, die Kinder auf die Flügel des Traums ziehen.

Man wünscht sich, dass dieser Atem nie aufhört.

Ab 4 Jahren

Dauer: 38 Min.

