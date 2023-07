Danse et cirque : La chute des anges Place Oscar Niemeyer Le Havre, 10 octobre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Cie L’Oublié(e) / Raphaëlle Boitel

Ils sont sept sur le plateau, citadins pressés en manteaux noirs, anges tombés d’on ne sait quel ciel d’encre et sans astres. Poignée de terriens esseulés, ils semblent manipulés par une force supérieure et technologique et dessinent un ballet robotique tantôt drôle, tantôt inquiétant, sans jamais se rencontrer. Mais, même dans ce futur post-apocalyptique, il y a toujours de la lumière quelque part, toujours un élan de liberté qui ne demande qu’à s’éveiller.

Avec ce spectacle burlesque, poétique et sculpté par une savante composition de la lumière, Raphaëlle Boitel érige la beauté en résistance. Alliance sublime des arts du cirque et de la danse, cette pièce perce une brèche dans les ténèbres d’un monde ultra-technologique et confie à ses acrobates – anges déchus ou humains mus par l’utopie – la noble tâche d’insuffler un peu d’espoir quand vient le moment de faire face à la nuit.

A partir de 10 ans

Durée : 1h10..

2023-10-10 20:00:00 fin : 2023-10-10 . .

Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



There are seven of them on stage, hurried city dwellers in black coats, angels fallen from some inky, starless sky. A handful of lonely earthlings, they seem to be manipulated by a superior technological force, creating a robotic ballet that is sometimes funny, sometimes disturbing, without ever meeting. But even in this post-apocalyptic future, there is always light somewhere, always a surge of freedom just waiting to be awakened.

Raphaëlle Boitel’s burlesque, poetic show, sculpted by a skilful composition of light, erects beauty as resistance. A sublime alliance of circus arts and dance, this piece pierces the darkness of an ultra-technological world and entrusts its acrobats – fallen angels or human beings driven by utopia – with the noble task of instilling a little hope when the time comes to face the night.

Ages 10 and up

Running time: 1 hour 10 minutes.

Son siete en escena, urbanitas apresurados con abrigos negros, ángeles caídos de un cielo de tinta y sin estrellas. Un puñado de terrícolas solitarios, parecen manipulados por una fuerza superior, tecnológica, creando un ballet robótico a veces divertido, a veces inquietante, sin encontrarse nunca. Pero incluso en este futuro postapocalíptico, siempre hay luz en alguna parte, siempre hay una oleada de libertad esperando a despertar.

En este espectáculo burlesco y poético, esculpido por una hábil composición de luz, Raphaëlle Boitel erige la belleza en resistencia. Sublime alianza de artes circenses y danza, esta pieza atraviesa la oscuridad de un mundo ultratecnológico y confía a sus acróbatas -ángeles caídos o humanos impulsados por la utopía- la noble tarea de infundir un poco de esperanza cuando llega la hora de enfrentarse a la noche.

A partir de 10 años

Duración: 1 hora y 10 minutos.

Sie sind sieben Personen auf der Bühne, eilige Stadtbewohner in schwarzen Mänteln, Engel, die aus einem Himmel aus Tinte und ohne Gestirne gefallen sind. Als eine Handvoll einsamer Erdenbürger scheinen sie von einer höheren, technologischen Macht manipuliert zu werden und zeichnen ein teils lustiges, teils beunruhigendes Roboterballett, ohne sich jemals zu begegnen. Doch selbst in dieser postapokalyptischen Zukunft gibt es immer noch irgendwo Licht, immer noch einen Freiheitsdrang, der nur darauf wartet, erweckt zu werden.

Mit dieser burlesken, poetischen und durch eine geschickte Lichtkomposition geformten Aufführung erhebt Raphaëlle Boitel die Schönheit zum Widerstand. Die erhabene Verbindung von Zirkus und Tanz schlägt eine Bresche in die Dunkelheit einer ultratechnologischen Welt und überträgt ihren Akrobaten – gefallenen Engeln oder von Utopien getriebenen Menschen – die ehrenvolle Aufgabe, ein wenig Hoffnung zu verbreiten, wenn es Zeit ist, der Nacht ins Auge zu sehen.

Ab 10 Jahren

Dauer: 1h10.

