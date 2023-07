Le Bal marionnettique Place Oscar Niemeyer Le Havre, 7 octobre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Centre Dramatique National de Normandie-Rouen / Les Anges au Plafond

Dansons tant qu’il est encore temps !

Pour ouvrir cette nouvelle saison de spectacles au Volcan, commençons par ouvrir le bal. Sur le grand plateau du théâtre transformé en dancefloor, des musiciens et musiciennes, une foule de danseurs et danseuses et 130 marionnettes à taille humaine… tous n’attendent plus que leur partenaire : vous !

Les artistes de la compagnie Les Anges au Plafond vous invitent dans l’univers festif et mystérieux des fêtes du dia de los Muertos (jour des Morts) populaires en Amérique du Sud. Dans ce joyeux carnaval qui se rit de la mort, chacun et chacune peut glisser ses pas dans ceux des marionnettes pour donner vie, un instant, à l’inanimé. Morceau après morceau, on se laisse emporter par la beauté, un brin lugubre, de cette communauté d’un soir. Au bout de la nuit, au terme de cette grande chorégraphie, on sera bien en peine de dire qui de l’amour ou de la mort mène le bal. Qui du pantin ou de l’humain conduit la danse ?

A partir de 10 ans

Durée : 2h..

Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Center Dramatique National de Normandie-Rouen / Les Anges au Plafond

Let’s dance while there’s still time!

To open this new season of shows at Le Volcan, let’s get the ball rolling. On the theater’s large stage, transformed into a dancefloor, musicians, a host of dancers and 130 human-sized puppets? all waiting for their partner: you!

The artists of Les Anges au Plafond invite you into the festive and mysterious world of South America?s popular Dia de los Muertos (Day of the Dead) celebrations. In this joyous carnival that laughs at death, each and every one of us can slip our steps into those of the puppets to give life, for a moment, to the inanimate. Piece after piece, we let ourselves be carried away by the beauty, slightly mournful, of this one-night community. At the end of the night, at the end of this grand choreography, it will be hard to say whether love or death is leading the dance. Who is the puppet or the human leading the dance?

Ages 10 and up

Running time: 2 hrs.

Centro Dramático Nacional de Normandía-Rouen / Les Anges au Plafond

¡Bailemos mientras haya tiempo!

Para inaugurar esta nueva temporada de espectáculos en Le Volcan, que empiece el baile. En el gran escenario del teatro, transformado en pista de baile, músicos, bailarines y 130 marionetas de tamaño humano esperan a su pareja: ¡usted!

Los artistas de Les Anges au Plafond le invitan a adentrarse en el mundo festivo y misterioso de las celebraciones del Día de los Muertos populares en Sudamérica. En este alegre carnaval que se ríe de la muerte, todo el mundo puede seguir los pasos de las marionetas para dar vida, por un momento, a lo inanimado. Pieza tras pieza, nos dejamos llevar por la belleza, un tanto lúgubre, de esta comunidad de una noche. Al final de la noche, al final de esta gran coreografía, será difícil decir si es el amor o la muerte quien dirige la danza. ¿Quién dirige el baile, la marioneta o el ser humano?

A partir de 10 años

Duración: 2 horas.

Centre Dramatique National de Normandie-Rouen / Les Anges au Plafond

Tanzen wir, solange es noch geht!

Um die neue Saison der Aufführungen im Volcan zu eröffnen, sollten wir zunächst den Ball eröffnen. Auf der großen Bühne des Theaters, die in einen Dancefloor verwandelt wurde, warten Musiker und Musikerinnen, eine Vielzahl von Tänzern und Tänzerinnen und 130 menschengroße Marionetten auf ihren Partner: Sie!

Die Künstler des Ensembles Les Anges au Plafond laden Sie in die festliche und geheimnisvolle Welt der in Südamerika beliebten Feste zum Tag der Toten (Dia de los Muertos) ein. In diesem fröhlichen Karneval, der sich über den Tod lustig macht, kann jeder und jede in die Fußstapfen der Marionetten treten und dem Leblosen für einen Moment Leben einhauchen. Stück für Stück lässt man sich von der etwas düsteren Schönheit dieser Gemeinschaft für einen Abend mitreißen. Am Ende der Nacht, am Ende dieser großen Choreographie, wird es schwer zu sagen sein, wer den Ball anführt, die Liebe oder der Tod. Wer führt den Tanz an, die Puppe oder der Mensch?

Ab 10 Jahren

Dauer: 2 Stunden.

