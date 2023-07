Opéra retransmis en direct : Carmen Place Oscar Niemeyer Le Havre, 30 septembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

L’Opéra de Rouen Normandie crée sous la direction musicale de Ben Glassberg une version du chef-d’œuvre de Bizet inspirée de la scénographie de la création, en 1875. Les archives de l’époque permettent de réinventer les ambiances très colorées, les perspectives lumineuses et les jeux de trompe-l’œil dont les décorateurs français s’étaient fait une spécialité.

Carmen, héroïne libre et rebelle sort des murs du Théâtre des Arts et part à la rencontre des publics dans toute la région. Vous pourrez ainsi découvrir ce grand titre de l’opéra romantique français lors d’une retransmission en direct projetée dans la grande salle du Volcan… l’opéra en version cinémascope !

Durée : 3h avec entracte

Gratuit, sur réservation.

2023-09-30 18:00:00 fin : 2023-09-30 . .

Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Opéra de Rouen Normandie, under the musical direction of Ben Glassberg, creates a version of Bizet?s masterpiece inspired by the set design of the 1875 premiere. Archives from the period are used to reinvent the colorful atmospheres, luminous perspectives and trompe-l??il effects that French decorators had made a specialty of.

Carmen, the free and rebellious heroine, leaves the walls of the Théâtre des Arts to meet audiences throughout the region. You can discover this great title of French Romantic opera during a live broadcast projected in the great hall of Le Volcan? the opera in cinemascope version!

Duration: 3h with intermission

Free, on reservation

Bajo la dirección musical de Ben Glassberg, la Opéra de Rouen Normandie ha creado una versión de la obra maestra de Bizet inspirada en la escenografía del estreno de 1875. Se han utilizado archivos de la época para reinventar las atmósferas de gran colorido, las perspectivas luminosas y los efectos de trampantojo de los que se habían especializado los escenógrafos franceses.

Carmen, la heroína de espíritu libre y rebelde, abandona los muros del Théâtre des Arts para ir al encuentro del público de toda la región. Podrá descubrir este gran título de la ópera romántica francesa durante una retransmisión en directo proyectada en la sala principal del Volcán… ¡la ópera en versión cinemascope!

Duración: 3 horas con intermedio

Gratuito, previa reserva

Die Opéra de Rouen Normandie kreiert unter der musikalischen Leitung von Ben Glassberg eine Version von Bizets Meisterwerk, die vom Bühnenbild der Uraufführung im Jahr 1875 inspiriert ist. Die Archive der damaligen Zeit ermöglichen es, die farbenfrohen Stimmungen, die Lichtperspektiven und die Trompe-l’oeil-Spiele, auf die sich die französischen Bühnenbildner spezialisiert hatten, neu zu erfinden.

Carmen, die freie und rebellische Heldin, verlässt die Mauern des Théâtre des Arts und geht in der ganzen Region auf Tuchfühlung mit dem Publikum. Sie können diesen großen Titel der französischen romantischen Oper in einer Live-Übertragung erleben, die in den großen Saal des Volcan? projiziert wird – die Oper in Cinemascope!

Dauer: 3 Stunden mit Pause

Kostenlos, mit Reservierung

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche