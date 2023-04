Danse : Pénélope Place Oscar Niemeyer, 16 mai 2023, Le Havre.

Pendant ce temps-là, à Ithaque…

En 2021, Jean-Claude Gallotta nous faisait la joie de partager avec le public, une fois encore, « Ulysse », ballet blanc et intense créé en 1981 et icône de la danse contemporaine française. Aujourd’hui, il porte sur le devant de la scène le pendant féminin de l’ »Odyssée » et pose sur la figure de Pénélope son regard malicieux.

Comme la plupart des personnages mythologiques qui ont accompagné le parcours du chorégraphe, la reine d’Ithaque se pare de différentes facettes, éclairées par les projecteurs d’une époque : on la disait résignée, la voilà résistante ; elle paraissait soumise, ne pourrait-on la voir dans ce ballet combattante, rusée et déterminée ? La pièce est portée par une énergie puissante, élan vital de l’écriture de Jean-Claude Gallotta et ses interprètes, qui contamine tous les épisodes du mythe dans une danse de la liberté.

Menant son jeu de dupe avec les prétendants, dialoguant avec un Ulysse qui brille par son absence, Pénélope se réinvente dans un nouveau rapport, protéiforme, entre hommes et femmes. La frontière des genres devient un jeu, la danse invite les corps et les esprits à décadenasser leurs représentations. Sous ses airs de ballet noir (aussi noir qu’ »Ulysse » est blanc), « Pénélope » laisse exploser la joie des corps, une joie synonyme de résistance, celle d’une danse qui n’abandonne jamais.

Durée : 1h15.

Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Meanwhile, in Ithaca?

In 2021, Jean-Claude Gallotta was pleased to share with the public, once again, « Ulysses », a white and intense ballet created in 1981 and an icon of French contemporary dance. Today, he brings the female counterpart of the « Odyssey » to the forefront of the stage and casts his mischievous eye over the figure of Penelope.

Like most of the mythological characters that have accompanied the choreographer?s career, the Queen of Ithaca is adorned with different facets, illuminated by the spotlight of an era: she was said to be resigned, but here she is resistant; she seemed submissive, but in this ballet she is a fighter, cunning and determined The piece is carried by a powerful energy, the vital impulse of Jean-Claude Gallotta?s writing and his performers, which contaminates all the episodes of the myth in a dance of freedom.

Leading her game of dupe with the suitors, dialoguing with an Odysseus who shines by his absence, Penelope reinvents herself in a new relationship, protean, between men and women. The frontier of genres becomes a game, the dance invites bodies and minds to decadence their representations. Underneath the air of a black ballet (as black as « Ulysses » is white), « Penelope » lets the joy of the bodies explode, a joy synonymous with resistance, that of a dance that never gives up

Duration : 1h15

Mientras tanto, en Ítaca..

En 2021, Jean-Claude Gallotta tuvo el placer de compartir con el público, una vez más, « Ulises », un ballet blanco e intenso creado en 1981 e icono de la danza contemporánea francesa. Hoy, lleva al primer plano del escenario a la contraparte femenina de la « Odisea » y lanza su pícara mirada sobre la figura de Penélope.

Como la mayoría de los personajes mitológicos que han acompañado la carrera del coreógrafo, la Reina de Ítaca está adornada con diferentes facetas, iluminadas por los focos de una época: se decía que era resignada, pero aquí es resistente; parecía sumisa, pero en este ballet es luchadora, astuta y decidida La obra está llevada por una poderosa energía, el ímpetu vital de la escritura de Jean-Claude Gallotta y sus intérpretes, que contamina todos los episodios del mito en una danza de libertad.

Dirigiendo su juego de engaño con los pretendientes, conversando con un Odiseo que brilla por su ausencia, Penélope se reinventa en una nueva y proteica relación entre hombres y mujeres. La frontera del género se convierte en un juego, la danza invita a cuerpos y mentes a decadenciar sus representaciones. Bajo su apariencia de ballet negro (tan negro como blanco es « Ulises »), « Penélope » deja estallar la alegría de los cuerpos, una alegría sinónimo de resistencia, la de una danza que nunca se rinde

Duración: 1 hora y 15 minutos

In der Zwischenzeit in Ithaka?

Im Jahr 2021 beglückte uns Jean-Claude Gallotta damit, noch einmal « Ulysse » mit dem Publikum zu teilen, ein weißes und intensives Ballett, das 1981 uraufgeführt wurde und eine Ikone des zeitgenössischen französischen Tanzes ist. Heute bringt er das weibliche Pendant zur « Odyssee » auf die Bühne und wirft einen schelmischen Blick auf die Figur der Penelope.

Wie die meisten mythologischen Figuren, die den Weg des Choreografen begleitet haben, hat auch die Königin von Ithaka verschiedene Facetten, die von den Scheinwerfern einer bestimmten Epoche beleuchtet werden: Man sagte, sie sei resigniert, hier ist sie widerstandsfähig; sie schien unterwürfig zu sein, könnte man sie in diesem Ballett nicht als Kämpferin, listig und entschlossen sehen? Das Stück wird von einer mächtigen Energie getragen, dem vitalen Impuls der Handschrift von Jean-Claude Gallotta und seinen Darstellern, der alle Episoden des Mythos in einem Tanz der Freiheit kontaminiert.

Penelope, die ihr Täuschungsspiel mit den Freiern treibt und mit einem Odysseus spricht, der durch seine Abwesenheit glänzt, erfindet sich in einer neuen, vielgestaltigen Beziehung zwischen Männern und Frauen neu. Die Grenzen der Geschlechter werden zum Spiel, der Tanz lädt Körper und Geist ein, ihre Vorstellungen zu dekadenzieren. Unter dem Anschein eines schwarzen Balletts (so schwarz wie « Ulysses » weiß ist), lässt « Pénélope » die Freude der Körper explodieren, eine Freude, die gleichbedeutend mit Widerstand ist, die Freude eines Tanzes, der niemals aufgibt

Dauer: 1 Stunde 15 Minuten

