Concert de musique Baroque : Leçons de ténèbres Place Omer et Noë Sadorge Maintenon, 22 octobre 2023, Maintenon.

Maintenon,Eure-et-Loir

Un concert autour des leçons de ténèbres de Marc-Antoine Charpentier avec au clavecin Irène Assayag, au viole de gambe Julia Griffin et au chant Cathia Lardeau. Entrée avec participation libre..

Dimanche 2023-10-22 17:00:00 fin : 2023-10-22 . .

Place Omer et Noë Sadorge

Maintenon 28130 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



A concert based on Marc-Antoine Charpentier’s leçons de ténèbres, with Irène Assayag on harpsichord, Julia Griffin on viola da gamba and Cathia Lardeau on vocals. Free admission.

Concierto basado en las leçons de ténèbres de Marc-Antoine Charpentier con Irène Assayag al clave, Julia Griffin a la viola da gamba y Cathia Lardeau a la voz. Entrada gratuita.

Ein Konzert rund um die Lektionen der Finsternis von Marc-Antoine Charpentier mit Irène Assayag am Cembalo, Julia Griffin an der Viola da Gamba und Cathia Lardeau als Sängerin. Eintritt mit freier Beteiligung.

Mise à jour le 2023-10-16 par OT CHARTRES