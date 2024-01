HUÎTRES ET PETIT BLANC Place Olivier Guichard Assérac, dimanche 21 janvier 2024.

Assérac Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 10:00:00

fin : 2024-01-21 13:00:00

Les Sasserakoix, Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Jacques Raux, vous convient à un moment convivial autour d’un apéritif huîtres et petit blanc.

Le tout sur place ou à emporter (Sur place 6,50€ les 6 huîtres et le verre de vin blanc / A emporter 10,00€ la douzaine n°3)

Huîtres de Pen Be (Josso).

Place Olivier Guichard

Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Mise à jour le 2024-01-03 par eSPRIT Pays de la Loire