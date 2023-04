Exposition Martine VOILEAU COCAUD Place Olivier Guichard 44410 Asserac, 11 septembre 2023, Asserac.

Exposition Martine VOILEAU COCAUD 11 – 17 septembre Place Olivier Guichard 44410 Asserac Entrée libre: 0

Martine Voileau Cocaud

La mer, le littoral atlantique sont la source de son imaginaire et de ses recherches. « Balade littorale » est le fruit d’un travail d’observation, de captation des lumières, des mouvements et des matières qu’offre le bord de mer. C’est dans son Atelier à Pornichet qu’elle exprime toute sa créativité. Elle transpose sur la toile les lumières océanes, accentue l’étrangeté d’un détail, l’impact d’un contraste et de la luminosité. Cet environnement minéral et végétal l’inspire et ses peintures invitent le visiteur à partager un instant d’évasion. Artiste dans l’âme, son désir est de proposer au public un univers poétique, de lui montrer la beauté de nos espaces maritimes avec l’espoir sous- jacent de contribuer modestement, par des images positives, à la défense d’une nature fragile et parfois trop abimée. « Balade littorale » est un souffle d’air iodé.

« Marcher dans le sable, cheminer le long du littoral baigné d’une douce lumière océane, respirer une souffée d’air iodé… cet éveil des sens invite à la réflexion sur cette nature fragile, et à la contemplation. et si c’était ça le bonheur … »

Technique :

acrylique

Place Olivier Guichard 44410 Asserac Place Olivier Guichard 44410 Asserac Asserac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 01 70 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.asserac.fr/vie-pratique/culture/la-maison-des-ars/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/exposition-martine-voileau-cocaud-asserac.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-11T11:00:00+02:00 – 2023-09-11T18:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

CULTURE EXPOSITION