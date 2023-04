Exposition Dominique METAYER Place Olivier Guichard 44410 Asserac, 4 septembre 2023, Asserac.

Exposition Dominique METAYER 4 – 10 septembre Place Olivier Guichard 44410 Asserac Entrée libre: 0

Dominique Metayer

Je vous invite à plonger dans un univers de couleurs et de rêves sans cesse renouvelés.

Découvrez de nouveaux horizons à travers mon art.

J’ai découvert la peinture il y a cinq ans, cela a changé ma vie ! Elle est à elle seule une palette de couleur par sa diversité. Chacune de mes créations m’ouvre le champ des possibles et chaque tableau à sa propre vie.

Le pastel, l’acrylique, l’huile, peu importe la façon de peindre, au pinceau, au couteau ou autre, seule la sensation du toucher est importante.

Merci pour votre visite et bon voyage dans mon univers.

« La peinture, c’est très facile quand vous ne savez pas comment faire. Quand vous le savez, c’est très difficile. » De Edgar Degas

Techniques :

Pastel, acrylique, huile

Place Olivier Guichard 44410 Asserac Place Olivier Guichard 44410 Asserac Asserac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 01 70 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.asserac.fr/vie-pratique/culture/la-maison-des-ars/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/exposition-dominique-metayer-asserac.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-04T10:00:00+02:00 – 2023-09-04T12:00:00+02:00

2023-09-10T14:00:00+02:00 – 2023-09-10T17:00:00+02:00

CULTURE EXPOSITION