Exposition Sabine LE CHABLE Place Olivier Guichard 44410 Asserac, 28 août 2023, Asserac.

Sabine Le Chable

Les tableaux présentés ici sont l’expression d’une «ode à la Vie», articulée autour de l’idée du lien, à soi-même, à l’autre, et au monde.

Il y est question « d’être au monde » avec la volonté de replacer la vie qui nous habite, nous entoure et nous relie, dans son contexte universel, commun à tous (humains et non-humains).

Colorée, et allégorique, elle est le reflet de mon âme d’enfant devenue femme, pour laquelle la Vie est belle, sacrée et continue à m’émerveiller.

« “Connexions“ : se (re)connecter à soi, à l’autre, et au monde. »

Techniques :

acryliques sur toile et sur bois

Place Olivier Guichard 44410 Asserac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-28T10:30:00+02:00 – 2023-08-28T12:30:00+02:00

2023-09-03T14:00:00+02:00 – 2023-09-03T18:30:00+02:00

