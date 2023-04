Exposition Annie DARZACQ Place Olivier Guichard 44410 Asserac, 14 août 2023, Asserac.

Annie Darzacq

Une pincée de sel

Dessiner et peindre a toujours été très important pour moi, la meilleure façon de reproduire ce que j’aime et en garder le souvenir ! Les marais salants vus de mon jardin, la mer pas loin sont des endroits magiques et bienfaiteurs. Et l’envie de les peindre est arrivée, évidemment … Cette année, mon exposition aura un petit goût de sel avec les couleurs des alentours et bien sûr, du rouge comme les salicornes que j’aime en fin d’été.

Et dans mes aquarelles et acryliques … une «petite pincée de sel» en plus ….

« Admirant les marais et la mer de mon jardin, les vents m ‘ont envoyé le goût du sel »

Techniques :

Aquarelle, acrylique et encre de chine

