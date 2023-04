Exposition de Rève CORDEL Place Olivier Guichard 44410 Asserac, 7 août 2023, Asserac.

Exposition de Rève CORDEL 7 – 13 août Place Olivier Guichard 44410 Asserac Entrée libre: 0

Rève Cordel

L’exposition est une rencontre entre l’artiste peintre Rève Cordel et la sculpture sur pierre Colette Cov.

« J’ai choisi de travailler la couleur et la matière et de jouer des formes pour conduire le regard vers un voyage qui le libère et lui offre des perspectives fécondes et légères. L’important est de créer pour provoquer du rêve. Chaque toile est une porte ouverte vers l’imaginaire de chacun ».

Site internet à découvrir : http://reve-cordel.com

« La peinture est une poésie muette et la poésie une peinture parlante » Simonide de Céos

Techniques :

Huile, acrylique, technique mixte

Place Olivier Guichard 44410 Asserac Place Olivier Guichard 44410 Asserac Asserac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 01 70 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.asserac.fr/vie-pratique/culture/la-maison-des-ars/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/exposition-de-reve-cordel-asserac.html »}] [{« link »: « http://reve-cordel.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-07T10:00:00+02:00 – 2023-08-07T13:30:00+02:00

2023-08-13T15:00:00+02:00 – 2023-08-13T19:00:00+02:00

CULTURE EXPOSITION