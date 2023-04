Exposition de techniques mixtes Place Olivier Guichard 44410 Asserac, 31 juillet 2023, Asserac.

Exposition de techniques mixtes 31 juillet – 6 août Place Olivier Guichard 44410 Asserac Entrée libre: 0

Marie-Andrée Barrier

& Nanou Fiasella

Marie-Andrée BARRIER et Nanou FIASELLA, deux amies qui peignent ensemble dans des styles différents mais complémentaires. Dans l’exposition, vous pourrez ressentir la complicité qui unit ces deux artistes, l’une vous fera voyager au travers de toiles exécutées essentiellement au couteau, l’autre vous enchantera et vous entrainera dans un monde aux couleurs variées et chaudes. Toutes deux utilisent des techniques variées et personnelles intéressantes à découvrir.

« De l’impressionnisme vers l’Abstrait : une exposition riche en couleurs »

Techniques :

techniques mixtes

Place Olivier Guichard 44410 Asserac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T10:30:00+02:00 – 2023-07-31T13:00:00+02:00

2023-08-06T15:00:00+02:00 – 2023-08-06T19:00:00+02:00

CULTURE EXPOSITION