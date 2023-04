Exposition de l’artiste Marie-Frédérique PERCHET Place Olivier Guichard 44410 Asserac, 24 juillet 2023, Asserac.

Exposition de l’artiste Marie-Frédérique PERCHET 24 – 30 juillet Place Olivier Guichard 44410 Asserac Entrée libre: 0

Marie-Frédérique Perchet

Une exposition est l’occasion de rencontrer de nouveaux regards sur mon travail autour du Magnolia grandi-flora symbole de fidélité amoureuse, les anges, les bancs de cachalots, les marais salants, les ombres ; principalement à l’acrylique.

Mes collages (instagram : colle.fred) proposent des questionnements contemporains via un langage décalé, léger, rythmé par l’humour : féminin / masculin – l’enfance en marge du bonheur – la place donnée aux animaux – la sensualité oubliée dans la représentation médiatique… Être artiste c’est travailler avec l’inutile mais essentiel à la saveur de la vie. Entre abstraction et figuration.

« Etre artiste, c’est travailler avec l’inutile »

Techniques :

Peinture acrylique

