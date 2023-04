Exposition de peinture abstraite, géométrique Place Olivier Guichard 44410 Asserac, 17 juillet 2023, Asserac.

Exposition de peinture abstraite, géométrique 17 – 23 juillet Place Olivier Guichard 44410 Asserac Entrée libre: 0

Mona & Savo W

Mona est peintre autodidacte franco-colombienne. Son style : l’abstrait, le géométrique, mis en lumière par des couleurs pures et des formes arrondies. Ses couleurs sont inspirées par la végétation luxuriante, l’extraordinaire camaieu de bleus des caraïbes, la forêt amazonienne, les vertigineuses cascades d’Iguazu, les sommets de la cordillère des Andes, aux arbres majestueux façonnant le paysage de mon continent d’origine.

Ses sources d’inspiration sont Miro, kandinky, Dali.

SavoW est peintre autodidacte. Elle vous présente une galerie de portraits insolites : « Mes Tronches ». Elles naissent au hasard de coups de ciseaux dans les magazines. Puis elles viennent à elle, telle une naissance. Encore quelques éléments collés ici et là pour donner à ces personnages une identité, un cadre, un lieu, une ambiance. Ensuite les visages et les fonds sont travaillés avec de l’acrylique. Puis elle les nomme. Ses références : l’histoire, la littérature, le cinéma, l’art ou… mon imagination.

« Une oeuvre d’art est un coin de la création vu à travers un tempérament » Emile Zola

Techniques :

Collage et peinture acrylique sur toile sur châssis

