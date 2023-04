Exposition : Acrylique Hymne à la couleur Place Olivier Guichard 44410 Asserac, 10 juillet 2023, Asserac.

Exposition : Acrylique Hymne à la couleur 10 – 16 juillet Place Olivier Guichard 44410 Asserac Entrée libre: 0

Pierrette Grisard

La peinture et le dessin occupent une grande place dans ma vie. Je peins depuis plus de trente ans.

J’ai exploré de nombreuses techniques mais actuellement je travaille essentiellement à l’acrylique. Ce médium permet d’imaginer de nombreuses expressions tant au niveau des formes que de la couleur. La palette est très riche et certains effets que je présente à cette exposition sont chatoyants.

Je ne délaisse pas le dessin classique et j’ai peint une série sur la Brière en particulier ses oiseaux que j’expose également. Quelques coqs très colorés s’y égarent !!

J’ai toujours avec moi en voyage ou en balade un petit cahier, un crayon noir et une gomme pour quelques croquis qui nourriront mon travail futur.

Je serai heureuse de vous accueillir à Assérac dans cette petite maison si chaleureuse.

« Hymne à la couleur »

Techniques :

Pastel, aquarelle, huile et acrylique

