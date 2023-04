Exposition de peinture nature à l’acrylique Place Olivier Guichard 44410 Asserac, 4 juillet 2023, Asserac.

Exposition de peinture nature à l’acrylique 4 – 9 juillet Place Olivier Guichard 44410 Asserac Entrée libre: 0

Maryline Bethgnies Grieve

Enfant, je passais beaucoup de temps à dessiner, colorier, peindre… cela passait le temps mais me faisait surtout du bien. Petit à petit, je me suis perfectionnée à l’aide de magazines, d’émissions télés et à force de pratique. J’ai essayé différentes techniques : la gouache, l’aquarelle, l’huile mais ma peinture de prédilection est l’acrylique. La peinture est longtemps restée un loisir, une passion, puis avec le temps, peindre s’est avéré la meilleure des thérapies et me permet de me sentir bien, de me connecter avec la beauté qui nous entoure. A 52 ans, j’ai passé un cap, celui de consacrer tout mon temps à ma passion et de rester connecter à ce que nous avons de plus précieux, la nature. Je suis impatiente de vous montrer mon travail, de vous rencontrer et d’échanger avec vous. J’espère que mes oeuvres vous apporteront la joie et la sérénité que je ressens face à la beauté d’un paysage ou d’une fleur et que j’aurais la chance d’apporter cela dans votre intérieur.

« La peinture de la nature ne copie pas l’objet; c’est réaliser ses sensations » Paul Cezanne

Techniques :

acrylique

Place Olivier Guichard 44410 Asserac Place Olivier Guichard 44410 Asserac Asserac Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 01 70 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.asserac.fr/vie-pratique/culture/la-maison-des-ars/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/exposition-de-peinture-nature-a-l-acrylique-asserac.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T10:00:00+02:00 – 2023-07-04T12:00:00+02:00

2023-07-09T16:30:00+02:00 – 2023-07-09T19:30:00+02:00

CULTURE EXPOSITION