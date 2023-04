Exposition de peinture acrylique sur la Polynésie Place Olivier Guichard 44410 Asserac, 26 juin 2023, Asserac.

Andymana

Une invitation au voyage en Polynésie à travers la peinture.

Pourquoi la Polynésie ? C’est un endroit qui m’inspire beaucoup pour sa simplicité son savoir-faire et le respect de la nature. Je ne suis encore jamais allée en Polynésie et ce serait un rêve d’y aller. Voir ces magnifiques couleurs, ressentir le mana, en apprendre plus sur la culture et les légendes, aller à la rencontre de magnifiques personnes…

Pourquoi la Vahiné? La vahiné est pour moi une femme, belle, fière et sait ce qu’elle veut. Je veux transmettre un message à travers son regard.

Partenariat avec Vikura Tahiti, mon rôle est de vous faire découvrir ces petits oiseaux magnifiques en voie de disparition dans un imaginaire incontestable et de soutenir les associations (Rima’ura de Rimatara / Vaiku’a i te manu de Ua Huka / Tamariki de Rangiroa.)

« On peint avec le coeur et la tête plus qu’avec les mains » Théophile Gautier

Technique :

Peinture acrylique

